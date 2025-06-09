The Cyclone, otro caballo de Tupungato que apunta para llegar a lo más alto del turf de Cuyo

Pertenece al stud Don Cristóbal de la familia López.

El pasado domingo, en el Hipódromo de La Punta, San Luis, se disputó una nueva reunión donde en juego estuvo el Clásico Fundación Equina Argentina, que fue una de las carreras centrales de la tarde.

The Cyclone, fue llevado en riendas por el “Pipa” Gerardo Tempesti y recorrió los 1400 metros con un tiempo de 1 minuto, 24 segundos y 91 centésimas, para ganar con apreciables ventajas sobre sus más inmediatos perseguidores.

Con el triunfo, el caballo que pertenece al stud Don Cristóbal, de la familia López, de Tupungato y es pensionado de Ramón Abrales, se consolida como uno de los SPC más importantes de la actualidad en la región Cuyo siendo el rival a vencer en el turf del interior argentino.

Con esta victoria conseguida ayer, el caballo se adjudicó la tercera victoria en clásicos sobre tres corridas.

