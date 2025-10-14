Thiago Suarez, un sancarlino que busca apoyo para representar a Mendoza en torneo nacional de hockey

Recientemente, participó en un torneo en Córdoba.

Con tan solo 15 años, Thiago Suarez oriundo de Chilecito, San Carlos, se ha convertido en un ejemplo de dedicación y pasión por el hockey. Su historia comenzó cuando un grupo de amigos lo invitó a presenciar un partido. Desde ese momento, el deporte lo atrapó y decidió iniciarse en una escuelita de Tres Esquinas. Más tarde, continuó su formación en el club Gacelas de Pareditas y, con esfuerzo y constancia, logró sumarse al Club Lobas de Tunuyán, donde actualmente entrena y compite.

Para él, el hockey representa mucho más que una actividad física: “es pasión, amor, alegría y un camino hacia el futuro”, afirmó. Lleva siete años practicando este deporte y hoy se encuentra en un nivel de preparación destacado. Entrena tres veces por semana durante tres horas, juega todos los fines de semana y mantiene una resistencia física estable.

Recientemente, participó en un torneo en Córdoba representando a Mendoza, donde estuvieron presentes directores técnicos de la Federación Argentina de Hockey. Un mes después, recibió la convocatoria para sumarse a un grupo de jóvenes seleccionados de distintos departamentos y provincias. También formó parte del seleccionado mendocino en competencias locales y nacionales.

Sus expectativas para el próximo torneo son claras: “disfrutar la experiencia y dar lo mejor de sí”, resaltó. Sin embargo, los costos de transporte, comida y estadía representan un desafío económico. Para afrontar estos gastos, se está realizando un sorteo con un valor de $2500 por número, que incluye cinco premios (alias: thiagoentrerio). Además, se ha difundido un video solicitando la colaboración de 500 personas que puedan donar $1000 (alias: thiago.entrerios).