¡¡¡Tiempo de pileta!!! En MAX LIMPIO encontrá TODO lo que necesitas y el MEJOR asesoramiento

El equipamiento, los productos, y la técnica para que tu pileta esté impecable, y además, ahorrando agua.

Llegan los días cálidos al Valle de Uco y los meses se pasan volando para que llegue el verano abrasador en Argentina, es por eso, que es indispensable mantener la limpieza de las piletas y piscinas.

Pero, además hay que cuidar el recurso más importante, el agua, hoy en día el agua debe permanecer al menos toda una temporada y si se puede, se debe reutilizar y para ello, la mayoría de las personas optan por tapar sus piscinas y piletas, usar productos eficientes que no dañan a la piel y mejoran la limpieza.

Tras ello, la mejor opción en Valle de Uco para comprar a un bajo precio y además, poder consultar sobre cuál es el mejor para tu piscina o pileta es Max Limpio, que se encuentran ubicados en Eugenio Bustos, Don Bosco 417 y en Las Heras y Bonfanti.

También, podrás encontrar cesped, macetas colgantes, reposeras y muchos otros productos para decorar tu área del jardín para que no solo disfrutes en familia sino también puedas invitar a amigos y conocidos. Cabe destacar, que podrás encontrar productos para tu oficina, casa, cocina y más.