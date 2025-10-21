Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital

¡¡¡Tiempo de pileta!!! En MAX LIMPIO encontrá TODO lo que necesitas y el MEJOR asesoramiento

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El equipamiento, los productos, y la técnica para que tu pileta esté impecable, y además, ahorrando agua.

Llegan los días cálidos al Valle de Uco y los meses se pasan volando para que llegue el verano abrasador en Argentina, es por eso, que es indispensable mantener la limpieza de las piletas y piscinas.

Pero, además hay que cuidar el recurso más importante, el agua, hoy en día el agua debe permanecer al menos toda una temporada y si se puede, se debe reutilizar y para ello, la mayoría de las personas optan por tapar sus piscinas y piletas, usar productos eficientes que no dañan a la piel y mejoran la limpieza.

Tras ello, la mejor opción en Valle de Uco para comprar a un bajo precio y además, poder consultar sobre cuál es el mejor para tu piscina o pileta es Max Limpio, que se encuentran ubicados en Eugenio Bustos, Don Bosco 417 y en Las Heras y Bonfanti.

También, podrás encontrar cesped, macetas colgantes, reposeras y muchos otros productos para decorar tu área del jardín para que no solo disfrutes en familia sino también puedas invitar a amigos y conocidos. Cabe destacar, que podrás encontrar productos para tu oficina, casa, cocina y más.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Robaron en un complejo de departamentos de Tunuyán y “canes” marcó viviendas como sospechosas

Tupungato: aprehendieron a un joven que circulaba en vehículo robado desde 2016

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO