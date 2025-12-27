Toboganes Aquáticos representó al Valle de Uco y quedó finalista en el concurso nacional “Sacamos las bandas del garaje”

Es una banda de rock pop alternativo fundada por Exequiel Bastías y Lucas Miño, amigos del secundario y hermanos de la vida. En comunicación con El Cuco Digital, expresaron detalles sobre sus próximas presentaciones previstas para el año 2026.

La banda mendocina Toboganes Aquáticos fue seleccionada como finalista del concurso nacional “Sacamos las bandas del garaje”, una iniciativa impulsada por Cosquín Rock Radio que convocó a más de 600 bandas de todo el país en la búsqueda de nuevos talentos con proyección a integrar la grilla del emblemático festival Cosquín Rock 2026.

Integrada por Lucas Miño (voz y guitarra eléctrica), Exequiel Bastías (batería), Juancruz Barea (productor y guitarra acústica), Maxi Bucci (guitarra eléctrica), Julieta Márquez (teclados), Ignacio Aguirre (bajo) y con la participación especial de Gonzalo Giménez como saxofonista invitado, Toboganes Aquáticos fue destacada como una de las propuestas más relevantes a nivel nacional. Representó al Valle de Uco a través de La Cima FM 99.7 de Tupungato, reafirmando la impronta federal del certamen y poniendo en valor el crecimiento de la escena musical mendocina dentro de uno de los festivales más importantes de Latinoamérica.

En relación a este logro, Exequiel Bastías expresó, que “quedar seleccionados en el concurso significó una afirmación de que el proyecto va bien encaminado, de que pudimos volcar nuestra pasión y energía en canciones que lograron conectar con la emoción de quienes las escuchan. Fue muy lindo que nuestra música haya trascendido en tan poco tiempo y que, a través del concurso, haya llegado a oídos referentes de la escena musical nacional.”

Sobre la devolución del jurado, agregó que “el jurado tenía una trayectoria enorme, por eso que hayan escuchado nuestra canción ‘Umbral’ y conocer sus devoluciones fue algo muy gratificante e importante para nosotros. Al mismo tiempo, este reconocimiento nos hizo caer en la realidad de que hay que seguir trabajando más que nunca: no relajarse, sino aprovechar el momento para seguir creando, sacando nuevas canciones, produciendo y profesionalizando todo lo que también forma parte de lo musical. Es un desafío y, a la vez, una cuota extra de energía y adrenalina para seguir creciendo.”

Sobre la banda

Formada en Mendoza en 2023 por Exequiel Bastías y Lucas Miño amigos del secundario y hermanos de la vida, Toboganes Aquáticos es una banda de rock pop alternativo que fusiona distintas facetas del rock con influencias del pop, indie, funk y folclore latinoamericano, construyendo una identidad sonora propia y en constante evolución.

El nombre Toboganes Aquáticos nació en el verano de 2024, durante en la sierra de Córdoba. Lucas y su compañero, amigos desde la secundaria y compañeros musicales desde entonces, venían con muchas ganas de volver a tocar rock juntos tras varios años alejados por cuestiones de trabajo, distancia y la vida misma. Finalmente, ese verano encontraron el momento para reencontrarse con la música que tanto aman.

Mientras compartían una tarde de composición con guitarra en mano, vieron un flyer del festival Pandora, que se realizaría en San Rafael. Al revisar la grilla de bandas, notaron que además de grupos conocidos como Pasado Verde y Usted Señálemelo, el cartel mencionaba “más bandas locales”. Debajo, se listaban actividades recreativas del evento, como “paseos en globo” y “Toboganes Acuáticos”. Confundidos, pensaron que esos nombres eran de bandas emergentes y comenzaron a buscarlas en internet, sin éxito. Tras un rato de risas y confusión, se dieron cuenta de que en realidad se trataba de actividades del festival, no de grupos musicales.

Fue en ese momento, entre carcajadas, que decidieron que si lograban concretar su nuevo proyecto musical, lo llamarían Toboganes Aquáticos, con “q”, como recuerdo de esa anécdota divertida y del espíritu relajado de esa tarde que marcó su regreso a la música.

Durante 2024, la banda se dedicó por completo a la composición. En el primer semestre de 2025 realizaron sus primeras presentaciones en vivo en bares de las Sierras Chicas, en Córdoba. Luego ingresaron a estudio para grabar diez canciones en Mendoza y Córdoba. El 1 de agosto de 2025 lanzaron su primer álbum de estudio, El Maestro de los Mundos, cuyo primer corte de difusión, “Umbral”, fue presentado en formato sesión grabada en Estudio Diapasón, en Mendoza.

En los últimos meses, Toboganes Aquáticos se presentó en diversos escenarios del Valle de Uco, incluyendo escuelas artísticas de Vista Flores y La Consulta, instituciones secundarias y encuentros estudiantiles. El pasado 26 de septiembre, ofrecieron un show a sala llena en el Auditorio Regional de Tupungato, con artistas invitados como Gonzalo Giménez, saxofonista de Spaghetti Western Brasses y Pasado Verde.

Sobre el presente y lo que se viene

Lucas Miño adelantó que “hoy el objetivo es tocar mucho más, que nuestra música llegue a más personas y seguir creciendo a través de nuevas producciones, tanto musicales como audiovisuales. El sueño, sin dudas, es poder concretar grandes escenarios y festivales, no solo de nuestra provincia sino de todo el país.”

La selección como finalistas del concurso “Sacamos las bandas del garaje” representa un nuevo hito en la carrera de Toboganes Aquáticos, reafirmando el valor creativo del interior del país y el lugar que el Valle de Uco comienza a ocupar dentro del mapa del rock nacional.

Próximas presentaciones

Con respecto a las presentaciones previstas para el próximo año 2026, ya tienen confirmadas dos fechas en el Valle de Uco. “El 31 de enero estaríamos tocando en La Porota, una cervecería muy linda de Tupungato que abrió sus puertas hace poco. Lo haríamos junto a Setas, una banda de rock mendocina con trayectoria y muy buena”.

Seguidamente expresó, que: “el 7 de febrero estaremos en Vista Flores, en la cervecería Himmel, junto a otra de las bandas finalistas del concurso: What the Funk, de San Rafael. Nos conocimos a través del certamen, ¡muy buena onda los chicos! Además, nos va a acompañar un DJ conocido de la zona. Van a ser dos fiestas que no se pueden perder”.

“También estamos por confirmar una fecha en San Rafael para febrero, así que se viene un mes movido, un mes de mucho rock. Otro dato, vamos a sacar un EP, cuya producción estamos terminando. Si todo sale bien, estará disponible muy pronto. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, ¡porque se vienen canciones nuevas!”, finalizó