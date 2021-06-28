Todas las rutas en Valle de Uco se encuentran transitables con precaución

En algunas se recomienda el uso de cadenas.
Este lunes por la mañana, la Sub Jefatura Vial del Valle de Uco brindó información sobre el estado de las rutas en la región, las cuales se encuentran transitables con precaución; en algunas de recomienda el uso de cadenas.
En detalle, ruta por ruta
RN 40 (PJE ANCHORIS – PAREDITAS): TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.
RN 40 (PAREDITAS – EL SOSNEADO): TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN POR POSIBLE FORMACIÓN DE HIELO EN CALZADA; SE RECOMIENDA USO DE CADENAS.
RP 86 (PJE LOS CERRILLOS – EJIDO URBANO TUPUNGATO): TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.
RP 88: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.
RP 89: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.
RP 92: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.
RP 93: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.
RP 94: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN HASTA PARAJE MANZANO HISTÓRICO.
RP 94 (PARAJE MANZANO HISTÓRICO – GRUPO ALFEREZ PORTINARI): TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS 4X4, CON PRECAUCIÓN POR ACUMULACIÓN DE NIEVE EN CALZADA.
RP 95: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.
RP 96 (CORREDOR PRODUCTIVO): TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.
RP 98: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS HASTA PUESTO ALVARADO CON PRECAUCIÓN, POSIBLE FORMACIÓN DE HIELO (CAMINO DE RIPIO).
RP 101 (PAREDITAS – PJE LA JAULA): TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN, POSIBLE FORMACIÓN DE HIELO. (CAMINO DE RIPIO)
RN 143 (PAREDITAS – SAN RAFAEL): TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS CON PRECAUCIÓN POR POSIBLE FORMACIÓN DE HIELO EN CALZADA.
0 comentarios