Todas las rutas en Valle de Uco se encuentran transitables con precaución

por | Jun 28, 2021

En algunas se recomienda el uso de cadenas.

Este lunes por la mañana, la Sub Jefatura Vial del Valle de Uco brindó información sobre el estado de las rutas en la región, las cuales se encuentran transitables con precaución; en algunas de recomienda el uso de cadenas.

En detalle, ruta por ruta

RN 40 (PJE ANCHORIS – PAREDITAS): TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.

RN 40 (PAREDITAS – EL SOSNEADO): TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN POR POSIBLE FORMACIÓN DE HIELO EN CALZADA; SE RECOMIENDA USO DE CADENAS.

RP 86 (PJE LOS CERRILLOS – EJIDO URBANO TUPUNGATO): TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.

RP 88: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.

RP 89: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.

RP 92: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.

RP 93: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.

RP 94: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN HASTA PARAJE MANZANO HISTÓRICO.

RP 94 (PARAJE MANZANO HISTÓRICO – GRUPO ALFEREZ PORTINARI): TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS 4X4, CON PRECAUCIÓN POR ACUMULACIÓN DE NIEVE EN CALZADA.

RP 95: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.

RP 96 (CORREDOR PRODUCTIVO): TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN.

RP 98: TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS HASTA PUESTO ALVARADO CON PRECAUCIÓN, POSIBLE FORMACIÓN DE HIELO (CAMINO DE RIPIO).

RP 101 (PAREDITAS – PJE LA JAULA): TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO CON PRECAUCIÓN, POSIBLE FORMACIÓN DE HIELO. (CAMINO DE RIPIO)

RN 143 (PAREDITAS – SAN RAFAEL): TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS CON PRECAUCIÓN POR POSIBLE FORMACIÓN DE HIELO EN CALZADA.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Las más leídas

Electricidad - Edemsa

Edemsa: miércoles con cortes de electricidad en Tunuyán

By El Cuco Digital / 30 junio, 2021 / 0 Comments
El primero será a partir de las 9.25. Este miércoles 30 de junio, debido a tareas de mantenimiento preventivo, habrá cortes de electricidad en diferentes departamentos de Mendoza, entre esos Tunuyán, informó Edemsa. Los cortes programados son: Tunuyán – En...
nieve-manzano-junio2021-2

Una imponente nevada cae en el Manzano Histórico y Tupungato ¡Mirá las fotos y videos!

By El Cuco Digital / 26 junio, 2021 / 0 Comments
Fotos: gentileza Se esperan nevadas y agua nieve en sectores del llano. Las máximas no superarán el dígito este sábado y domingo. Luego de un viernes cálido con una máxima de 20° que superó la expectativas y que anticipó el...
la valletana-tunuyan

Se estaba llevando alrededor de $300 mil en instrumentos de un local y fue sorprendido por el dueño

By El Cuco Digital / 25 junio, 2021 / 0 Comments
Ocurrió en Vista Flores, Tunuyán. Este miércoles pasada las 22 horas, una familia que tiene un restaurante sobre el callejón Hinojosa en Vista Flores, Tunuyán, fue víctima de la inseguridad. Un hombre había ingresado a su comercio y se estaba...
ceferino doria

¡Apareció Ceferino Doria! El reconocido vecino de Tunuyán está en buen estado de salud

By El Cuco Digital / 29 junio, 2021 / 0 Comments
Lo encontraron en San Carlos. Este martes aproximadamente a las 2 de la madrugada, se realizó una denuncia para dar con el paradero de Ceferino Martín Doria, un hombre de 41 años de edad con domicilio en Tunuyán. Según informaron...
ladrones-1-

Robaron a una familia en San Carlos mientras dormían: se llevaron dinero, electrónica y hasta las mochilas

By El Cuco Digital / 24 junio, 2021 / 0 Comments
Foto ilustrativa Ofrecen recompensa por el disco externo de la computadora. Este jueves en la madrugada, una familia del Barrio Anhelos del Sol de San Carlos, fue víctima de la inseguridad. Ladrones ingresaron mientras dormían y sustrajeron dinero en efectivo,...
mujer golpeada-tunuyan

Le desfiguró la cara y pide justicia: “Temo por el daño que puede hacerme a mí y a otras. Es un peligro”

By El Cuco Digital / 25 junio, 2021 / 0 Comments
El hecho de violencia de género ocurrió en el departamento de Tunuyán. El pasado viernes 8 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, una mujer de Tunuyán fue violentada por su ex pareja, quien le desfiguró la cara....
robos-sancarlos-1

La Policía recuperó varios elementos vinculados a robos en San Carlos y aprehendió a dos personas

By El Cuco Digital / 26 junio, 2021 / 0 Comments
Una de ellas ya estuvo implicada en otros hechos similares. Debido a los últimos robos registrados en San Carlos, la Policía realizó allanamientos, recuperó varios elementos sustraídos y aprehendió a un hombre y una mujer oriundos de Tunuyán. El presunto...
violencia-de-genero-1

Tupungato: violó la prohibición de acercamiento, golpeó a su ex y se resistió al arresto

By El Cuco Digital / 28 junio, 2021 / 0 Comments
Ocurrió ayer. El sujeto quedó detenido. Este domingo poco antes de las 21 horas, se registró un hecho de violencia de género en Tupungato, que terminó con una mujer lesionada y el agresor detenido. Según informaron las autoridades, la víctima...
otoño-valle-de-uco-foto-Abi-Romo-1 (1)

Hoy desmejora el tiempo y vuelve el frío: anticipan un viernes y sábado con precipitaciones

By El Cuco Digital / 25 junio, 2021 / 0 Comments
Podría llover y también nevar. Tras una seguidilla de días soleados y cálidos en horas de la tarde, este viernes desmejorará el tiempo y vuelve el frío al Valle de Uco como así también al resto de la provincia. El...
nieve-refugioportari

Postales de invierno: una intensa nevada en el Manzano pintó de blanco el Refugio Portinari

By El Cuco Digital / 25 junio, 2021 / 0 Comments
Fotos: gentileza Gendarmería Nacional Mañana ingresará un frente frío y se espera un fin de semana polar. Cada año el Manzano Histórico retrata unas de las más bellas postales del invierno mendocino. Este viernes, una intensa nevada pintó de blanco...
SC_Cuco-Digital_330x400
notamadera-GIF-2
limpio330x400
aero-1
omni

Calendario de Noticias


Trending Top

Share This