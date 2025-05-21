Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 26, 2025

logo el cuco digital

Todo para tu locro en el Mercado La Estación: productos frescos y tradición para celebrar el 25 de Mayo

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

En vísperas de una de las fechas más significativas de nuestra historia, la Municipalidad de Tunuyán invita a la comunidad a celebrar el 25 de Mayo con sabor local y tradición.

El Mercado La Estación, ubicado en Avenida Pellegrini y Francisco Delgado, se consolida como el lugar ideal para preparar un auténtico locro criollo, con productos frescos y a precios accesibles. Este espacio tiene por objetivo ser nexo entre los vecinos con los productores locales, como así también impulsar la economía regional y fortalecer el consumo responsable. En el marco de esta fecha patria, el mercado ofrece todo lo necesario para armar una mesa bien argentina:

Maíz blanco y porotos

Zapallo y verduras de estación

Carnes, embutidos y condimentos

Panificación casera, dulces regionales y conservas

Horarios especiales

El Mercado La Estación abre sus puertas los viernes y sábados, de 9 a 14 y de 17 a 21 horas, ofreciendo una alternativa cómoda y accesible para quienes deseen hacer sus compras con tiempo y calidad asegurada. Este 25 de Mayo, el espíritu patrio también se cocina en casa.

Fuente: Prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO