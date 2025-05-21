Todo para tu locro en el Mercado La Estación: productos frescos y tradición para celebrar el 25 de Mayo

En vísperas de una de las fechas más significativas de nuestra historia, la Municipalidad de Tunuyán invita a la comunidad a celebrar el 25 de Mayo con sabor local y tradición.
El Mercado La Estación, ubicado en Avenida Pellegrini y Francisco Delgado, se consolida como el lugar ideal para preparar un auténtico locro criollo, con productos frescos y a precios accesibles. Este espacio tiene por objetivo ser nexo entre los vecinos con los productores locales, como así también impulsar la economía regional y fortalecer el consumo responsable. En el marco de esta fecha patria, el mercado ofrece todo lo necesario para armar una mesa bien argentina:
Maíz blanco y porotos
Zapallo y verduras de estación
Carnes, embutidos y condimentos
Panificación casera, dulces regionales y conservas
Horarios especiales
El Mercado La Estación abre sus puertas los viernes y sábados, de 9 a 14 y de 17 a 21 horas, ofreciendo una alternativa cómoda y accesible para quienes deseen hacer sus compras con tiempo y calidad asegurada. Este 25 de Mayo, el espíritu patrio también se cocina en casa.
Fuente: Prensa Tunuyán