Todo para tu locro en el Mercado La Estación: productos frescos y tradición para celebrar el 25 de Mayo

En vísperas de una de las fechas más significativas de nuestra historia, la Municipalidad de Tunuyán invita a la comunidad a celebrar el 25 de Mayo con sabor local y tradición.

El Mercado La Estación, ubicado en Avenida Pellegrini y Francisco Delgado, se consolida como el lugar ideal para preparar un auténtico locro criollo, con productos frescos y a precios accesibles. Este espacio tiene por objetivo ser nexo entre los vecinos con los productores locales, como así también impulsar la economía regional y fortalecer el consumo responsable. En el marco de esta fecha patria, el mercado ofrece todo lo necesario para armar una mesa bien argentina:

Maíz blanco y porotos

Zapallo y verduras de estación

Carnes, embutidos y condimentos

Panificación casera, dulces regionales y conservas

Horarios especiales

El Mercado La Estación abre sus puertas los viernes y sábados, de 9 a 14 y de 17 a 21 horas, ofreciendo una alternativa cómoda y accesible para quienes deseen hacer sus compras con tiempo y calidad asegurada. Este 25 de Mayo, el espíritu patrio también se cocina en casa.

Fuente: Prensa Tunuyán