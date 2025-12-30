Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tomás Rebord, el reconocido streamer y analista político, pasea por Valle de Uco junto a su familia

Streamer, conductor, abogado y analista político, el más “sesudo” de los streamer de Argentina, visita Valle de Uco junto a su familia.

Junto a su esposa  Agustina “Sugus” Leuda, conductora de El Triángulo de Hierro (programa emitido por el canal Gelatina) y su hijo Atila, Tomás Rebord se encuentra descansando en alguna zona del Valle de Uco.

Durante su “gran silencio de verano” el escritor optó por estos pagos para relajarse y pasar tiempo con su familia. Según pudimos saber, es en algún lugar cercano a la montaña.

