Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Ambos jóvenes murieron tras un accidente en la madrugada del domingo en Avenida Correa de Tupungato.

El departamento de Tupungato, no sale del dolor luego de conocerse la noticia del fatal accidente en el cual Tomás Bragado (17) y Estefanía Fernández (18), perdieron la vida tras chocar contra un poste de luz con la moto en la que se trasladaban.

Actualmente, en la iglesia del distrito de San José, se está realizando el velatorio de Tomás, mientras que en el domicilio donde vivía Estefanía, en el distrito de Villa Bastías, familiares y amigos la están despidiendo. Las sepulturas se realizarán a las 16 y 17 horas de este lunes en el cementerio de Tupungato.

Familiares de ambos jóvenes realizan colectas y piden colaboración a la población para cubrir los gastos de los funerales.

Para colaborar con la familia de Tomás Bragado, la familia tiene el alias: ALETA.GRANO.SORGO la cuenta sale a nombre de Maximiliano Bragado.

Para colaborar con la familia de Estefanía Fernández, la familia tiene el alias: Lilianafernandez.26 la cuenta sale a nombre de Cristina Liliana Fernández.