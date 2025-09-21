Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

La zona más afectada fue La Consulta.

El Departamento de San Carlos continúa con tareas de asistencia tras la fuerte tormenta registrada en la noche. Según informó Leo Martínez, de Defensa Civil, hasta las cuatro de la madrugada se asistió a 47 familias, mientras que en estos momentos se brinda ayuda a otras 8 a través de Acción Social.

Leer: https://www.elcucodigital.com/en-fotos-y-videos-asi-se-vivio-la-fuerte-tormenta-que-azoto-al-valle-de-uco/

La zona más afectada fue La Consulta, especialmente en sectores de la calle Los Indios, la calle Gillardi y actualmente Capiz. El granizo más intenso se registró en La Consulta, aunque también se reportó caída de granizo en Chilecito, en parte de Paso de Las Carretas y Pareditas.

A pesar de la magnitud del fenómeno, no se reportaron problemas con el suministro eléctrico. Sin embargo, se produjo el colapso de todas las acequias, canales aluvionales y canales primarios.

Se registraron derrumbes de techo en dos domicilios. En uno de ellos, donde funcionaría un taller mecánico, el techo cedió por el peso del granizo y cayó sobre dos vehículos. El otro caso afectó a una zapatería. En el Centro de Salud se acumuló una gran cantidad de granizo, y actualmente trabajan en el lugar personal municipal y de Defensa Civil de San Carlos.