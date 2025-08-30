Tormenta de Santa Rosa: granizada en Tupungato y lluvias en todo Valle de Uco

Piden precaución para circular por las rutas.

Desde Contingencias Climáticas, informaron que se registró una caída de granizo durante la mañana de este sábado en Tupungato. Se trata de un granizo de tamaño pequeño y con abundante caída de agua.

En el resto del Valle de Uco, se registra una abundante caída de agua, la cual comenzó en horas de la madrugada de este sábado.

Según indica el pronóstico, la situación meteorológica se mantendrá hasta la madrugada y mañana del domingo. Se esperan nevadas en alta montaña y no se descartan en sectores del llano.

Desde Defensa Civil piden evitar circular por las rutas y en caso de hacerlo, debe ser con mucha precaución.