Tormentas: qué pasó ayer en Valle de Uco. Información oficial y de los vecinos de la región

Vientos, algo de granizo y mucha agua, fue lo más relevante en las tormentas de ayer jueves.

En el día de ayer en todo el territorio provincial se registraron tormentas de agua, viento y granizo. El Valle de Uco no fue la excepción, registrándose, según información oficial, en distintos puntos, caída de granizo y agua, y fuertes vientos. El Cuco Digital, consultó a varios de sus lectores sobre la situación, y muchos nos indicaron qué era lo que pasaba en su zona, en tiempo real.

Según la información oficial en la zona de Agua Amarga el registro de caída de agua fue de 17.9 milímetros y en Tunuyán, fue de 9 milímetros. Por otro lado, según nos comentaron nuestros lectores, se registraron tormentas con granizo, agua y viento en zonas de; Vista Flores, Villa Bestias, Chacón (donde se suspendió la Vendimia Distrital), Villa Cabecera de San Carlos, La Consulta, Colonia las Rosas (donde se registraron cortes de luz, producto de la tormenta), Tupungato centro, entre otros lugares de la provincia desde donde se comunicaron los vecinos.

Consultadas las Direcciones de Defensa Civil de los tres departamentos del Valle de Uco, se mencionó que no existieron mayores inconvenientes. En Tunuyán solo se registraron dos caídas de árboles sin registrar ningún hecho lamentable. En San Carlos, solo se recibió un pedido de asistencia de una casa en la zona de Capiz donde se producían filtraciones de agua en el techo, y según Defensa Civil del departamento, tanto en las alertas telefónicas, como en los recorridos que se hicieron después de la tormenta no se encontró ningún inconveniente. De igual forma ocurrió en Tupungato donde, desde Defensa Civil, mencionaron que no se han registrado inconvenientes.

Pronóstico para los próximos días

Según la información dada por Carlos Bustos, de la Dirección de Contingencias Climáticas, el día de hoy la situación meteorológica va a mejorar, con condiciones de tiempo bueno con acenso de temperatura, con una máxima que llegue a los treinta grados y el cielo con poca nubosidad.

Para mañana avanza un sistema meteorológico en altura proveniente desde el Océano Pacifico, que va a generar tormentas aisladas tanto el sábado como el domingo, dándose principalmente en la noche. Para los días lunes y martes de la semana que viene, se espera que continúe el tiempo inestable con tormentas aisladas.

Viernes: tiempo bueno en general, con poca nubosidad y una máxima de 30 grados.

Sábado: Caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, máxima 34 grados, con circulación de vientos moderados del noreste.

Domingo: Parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones aisladas, descenso de temperatura con un máxima de 30 grados.

Lunes: Inestable con nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura, máxima 32 grados.