Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 8, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 8, 2025

logo el cuco digital

Torneo Regional: dura derrota “funebrera”  por 3 a 0 en su visita a FADEP 

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El próximo fin de semana se juega la vuelta.

Por la ida de la segunda ronda del Torneo Regional, Eugenio Bustos, visitó a FADEP, donde cayó derrotado por 3 a 0. El próximo domingo, los de San Carlos, deberán ganar por la misma diferencia para forzar una tanda de penales.

Ambos venían de ganar sus respectivos grupos, pero la superioridad en el campo de juego y la jerarquía futbolística la puso el equipo que dirige el exarquero mundialista Diego Pozo, que se quedó con un triunfo contundente 3 a 0.

Los goles del encuentro los marcaron Matías Navarro a los 38 del primer tiempo, Brian Acosta a los 20 del complemento y selló la victoria el eterno goleador Gonzalo Klusener, a los 43 minutos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Buscan a tres soldados voluntarios del Ejército Argentino extraviados en el Cerro Punta Negra

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Allanamiento en Vista Flores: secuestraron estupefacientes, dinero y celulares

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Gendarmería busca a dos médicos australianos que hacían el cruce a Chile por El Manzano y podrían estar en peligro

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO