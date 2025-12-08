Torneo Regional: dura derrota “funebrera”  por 3 a 0 en su visita a FADEP 

El próximo fin de semana se juega la vuelta.

Por la ida de la segunda ronda del Torneo Regional, Eugenio Bustos, visitó a FADEP, donde cayó derrotado por 3 a 0. El próximo domingo, los de San Carlos, deberán ganar por la misma diferencia para forzar una tanda de penales.

Ambos venían de ganar sus respectivos grupos, pero la superioridad en el campo de juego y la jerarquía futbolística la puso el equipo que dirige el exarquero mundialista Diego Pozo, que se quedó con un triunfo contundente 3 a 0.

Los goles del encuentro los marcaron Matías Navarro a los 38 del primer tiempo, Brian Acosta a los 20 del complemento y selló la victoria el eterno goleador Gonzalo Klusener, a los 43 minutos.