diciembre 6, 2025

Torneo Regional: Eugenio Bustos con un posible 5-4-1 visita al poderoso FADEP

Se juega ida y vuelta y se va a definir en la cancha de los “funebreros”.

Tras superar la primera ronda de manera positiva ganando el grupo, los dirigidos por Beto Zarate y Brian Barzola, se enfrentarán en la llave mata – mata a FADEP, el actual campeón de la Liga Mendocina y uno de los candidatos lograr el ascenso de la región de Cuyo.

En la previa de este partido, con El Cuco Digital, dialogamos con el entrenador Brian “Carpetita” Barzola, quien dijo lo siguiente: “sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo y que cuenta con jugadores de muchísima jerarquía futbolística, pero nosotros estamos muy motivados”.

“Nosotros vamos a respetar al rival porque somos conscientes del equipo al que vamos a enfrentar, pero nosotros tenemos nuestros jugadores, venimos de tener una gran fase de grupos donde el equipo se pudo encontrar y entendió el mensaje que nosotros pretendemos”.

“Por ahora no tengo el 11 confirmado pero la realidad es que seguramente vamos a salir con un 5-4-1, porque ellos tienen jugadores que tienen mucho rodaje, tienen peso arriba con un tremendo goleador (Gonzalo Klusener), por eso nosotros intentaremos hacer nuestro juego”.

“La llave se define en nuestra cancha y con la gente, por eso queremos hacer un partido inteligente en cancha de ellos para luego definir acá”, concluyó Brian Barzola, técnico del equipo “funebrero”.

