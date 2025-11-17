Torneo Regional: San Carlos y Eugenio Bustos empataron y los “Funebreros” están a un paso de asegurar la clasificación

Los dirigidos por Martelossi deben esperar resultados y ganar el partido que les queda para una posible clasificación.

Por la cuarta fecha del Torneo Regional, en el Estadio Bicentenario, San Carlos recibió a Eugenio Bustos, donde además de pronóstico de buen fútbol, ambos se jugaban gran parte de su continuidad en el torneo.

El partido comenzó favorable para el local, que se puso en ventaja en el marcador, con gol de Leo Villafañe en el primer tiempo y en el complemento desde el banco, Martín López puso el 1 a 1 definitivo.

Con este resultado, Eugenio Bustos es puntero de la zona, dejando a San Carlos en el segundo puesto dependiendo de otros resultados para una posible clasificación. Por su parte, Volante Unidos, que tenía fecha libre, quedó eliminado de la competencia.

En la próxima fecha, Eugenio Bustos, será local del elenco de Malargüe, donde logrando un empate asegura clasificación a la siguiente ronda. San Carlos, para mantener la posibilidad de clasificar, debe esperar un triunfo de Volantes Unidos en la cancha de los “Funebreros” y luego ir a ganar al Sur provincial.

Posiciones y próxima fecha

1 Eugenio Bustos 7

2 San Carlos 4

3 Volantes Unidos 0

Próxima fecha

Eugenio Bustos vs Volantes Unidos

Libre: San Carlos