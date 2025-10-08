Torneo Súper Campeones SE 2025 en el Valle de Uco: el primer puesto quedó para el Colegio del Niño Jesús

Este fin de semana se llevó a cabo el Torneo Súper Campeones SE 2025, una propuesta deportiva que reunió a las instituciones educativas ganadoras de la Semana Estudiantil 2025 de Tunuyán, San Carlos y Tupungato. La competencia se desarrolló en distintas sedes del Valle de Uco, teniendo como objetivo promover el deporte escolar, fortalecer los vínculos entre jóvenes de la región y celebrar el compromiso de las instituciones educativas con la actividad física y el trabajo en equipo.

La primera jornada fue el viernes 3 de octubre en el Polideportivo Municipal de Tunuyán, donde el vóley fue el protagonista. En la categoría femenina, el primer puesto quedó para el Colegio del Niño Jesús, mientras que en la categoría masculina se consagró campeón la escuela Normal de Tunuyán. El segundo lugar fue ocupado por el Colegio Santa Rosa de Lima de San Carlos, y el tercer puesto por la Escuela República Italiana de Tupungato. La jornada se desarrolló en un clima de entusiasmo, con una destacada participación de estudiantes, docentes y familias.

La segunda fecha, prevista para el sábado 4 de octubre en el departamento de San Carlos, donde debía disputarse la disciplina de handball, fue suspendida debido a las condiciones climáticas. Desde el municipio se comunicará prontamente la reprogramación.

Finalmente, el domingo 5 de octubre la fecha se disputó en el Polideportivo Municipal de Tupungato, con la disciplina de básquet. En la categoría masculina, el primer puesto fue para Nuestra Señora del Huerto de San Carlos, seguido por ENET de Tunuyán en segundo lugar, y República Italiana de Tupungato en tercer puesto. En la categoría femenina, el podio quedó conformado por Compañía de María de Tupungato en primer lugar, Nuestra Señora del Huerto de San Carlos en segundo, y EBTA de Tunuyán en tercer lugar.

Cabe destacar, que la Municipalidad de Tunuyán puso a disposición transporte para los equipos locales y parte de las hinchadas escolares, facilitando el traslado y alentando la participación de la comunidad en cada fecha. El municipio acompaña a las juventudes y fortalece espacios de encuentro e integración regional.

Fuente: prensa Tunuyán