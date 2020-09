Trabajadora de una organización social del Valle de Uco se contagió de Covid: cómo vive la enfermedad

Se trata de Vanesa Campos de la ONG Ángel de Mis Sueños.

Vanesa Campo, presidenta de la ONG Ángel de Mis Sueños ubicada en el distrito de Vista Flores, Tunuyán, se encuentra aislada en su domicilio con coronavirus hace 10 días, luego de que su hijo mayor y su yerno dieran primeramente positivos de Covid-19.

La mujer que siempre se destaca por ser solidaria y asistir a quienes más lo necesitan, ahora se encuentra ella del otro lado de la vereda siendo asistida, por personal de Salud, familiares y amigos.

Vanesa dialogó con El Cuco Digital y contó cómo está sobrellevando la enfermedad y cuál es la atención qué está recibiendo.

“Estamos aislados con mi hijo, el más chico, hace unos 10 días por Covid-19. Mi hijo mayor y mi yerno dieron primeramente positivo y luego yo, así que el mayor quedó aislado en su casa; mi hermana con quien estuve en contacto en su hogar, y yo en mi domicilio también. Ahora estamos pasando esta etapa de la enfermedad en nuestro domicilio porque no estamos graves, pero sí tenemos muchos dolores intensos de cabeza; nunca me imaginé que sería tan horrible (…) de todas formas estamos tomando paracetamol y cítrico para sobrellevar la enfermedad” comentó la presidenta de Ángel de Mis Sueños.

Seguidamente Vanesa también detalló cómo es la asistencia sanitaria que reciben: “Nos está asistiendo de forma excelente personal del Hospital Scaravelli. Todos los días nos vienen a controlar, nos llaman por teléfono y nos dan una atención increíble a pesar de que tienen tantos contagiados. Todos los días se toman la molestia de llamar, así que muy agradecidos (…) Nosotros estamos tratándola de pasar lo más tranquilo que se pueda, y haciendo lo que nos piden”.

“Además, estoy muy agradecida de la gente porque del minuto uno se empezaron acercar a ofrecernos ayuda, deliverys, gente con muchos regalitos, muchos mensajes animadores que me hacen emocionar por el cariño recibido” expresó emocionada.

Para cerrar, Vanesa Campos dejó un mensaje para la comunidad: “Me gustaría decirles a todos que tomen conciencia, que no pasa nada por no ir a una juntada, a un bar, a una casa de té. Por favor les pido que tomen conciencia porque esto es serio, no es política; la gente se está muriendo y hay quienes la están pasando peor que nosotros; no es un chiste y nadie los quiere encerrar sino evitarles pasar por esto”.