Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Las víctimas tienen 17 y 18 años.

Pasadas la 1.10 de este domingo, personal de Comisaría 20, fue desplazado hacia Avenida Correa en las inmediaciones de la Bodega Covitu, donde había una motocicleta tirada y dos ocupantes con heridas graves.

Al arribar al lugar, el personal actuante constata el hecho y solicita al Servicio de Emergencias que se haga presente, quienes al momento de llegar constataron el fallecimiento de los dos ocupantes que se trasladaban en la moto.

Según la información aportada por el Ministerio de Seguridad, el siniestro ocurrió cuando ambos jóvenes se trasladaban en la motocicleta de Este a Oeste y por motivos que se intentan esclarecer, el conductor perdió el dominio e impactó violentamente contra un poste de luz.

Producto del hecho, quien manejaba la moto de 17 años y el acompañante de 18 murieron en el lugar. Se hizo presente personal de la Oficina Fiscal, quien ordenó el trabajo de policía científica y las actuaciones de rigor.

Por el hecho ocurrido, el tránsito se mantiene cortado en la zona.