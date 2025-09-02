Tragedia: un devastador movimiento de tierras deja más de mil personas fallecidas en Sudan

La tragedia se dan en un contexto sumamente complejo en sudan, donde la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria, escaso acceso a servicios básicos y a medicamentos.

Un deslizamiento de tierra provocado por intensas lluvias destruyó por completo la aldea de Tarsin, en la región de Jebel Marra, al oeste de Sudán, dejando más de mil muertos y un único sobreviviente, según confirmó el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán (SLA).

El desastre se produjo el domingo en el distrito de Amo, en el estado de Darfur, y fue calificado por la organización rebelde como de dimensión “masiva y devastadora”. Rocas y lodo sepultaron viviendas enteras sin dar oportunidad de escape a los habitantes. “La aldea ha sido completamente arrasada”, señaló el grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour.

Ante la magnitud del desastre, el SLA solicitó la intervención urgente de la ONU y de organismos internacionales para recuperar cuerpos y remover los escombros. La capacidad de respuesta local es prácticamente nula debido a la falta de recursos y a que la zona sigue golpeada por la guerra interna que enfrenta desde hace dos años al ejército nacional con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

El drama se da en un contexto de crisis humanitaria extrema: más de la mitad de la población sudanesa padece inseguridad alimentaria y carece de acceso adecuado a medicamentos y servicios básicos. Las lluvias torrenciales de los últimos días agravaron los riesgos para comunidades desplazadas que, buscando refugio del conflicto, se asentaron en zonas montañosas con viviendas precarias.

Organismos internacionales advierten que las inundaciones y deslizamientos se repiten cada temporada de lluvias, mientras el gobierno central, debilitado por la guerra, no logra articular una respuesta efectiva. En este escenario, la tragedia de Tarsin refleja la convergencia de factores letales: violencia, desplazamiento forzado y vulnerabilidad climática.

El comunicado del SLA subraya que sin ayuda internacional inmediata el rescate será inviable, mientras persiste la amenaza de brotes sanitarios y de nuevas tragedias para comunidades desplazadas que siguen llegando a Jebel Marra.

Fuente: Diario El Sol