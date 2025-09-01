Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tragedia: un terremoto en Afganistán dejó más de seiscientas personas fallecidas y miles de heridos

Además de las víctimas fatales y los heridos, el terremoto dejo muchos daños materiales.

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán el domingo a las 23:47 hora local, con epicentro a 27 kilómetros de profundidad de ocho kilómetros, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Ministerio del Interior afgano confirmó este lunes que el número de víctimas mortales asciende a 622 personas, mientras que otras 1.555 resultaron heridas. Las provincias más afectadas fueron Kunar y Nangarhar, donde el sismo provocó graves daños materiales.

En Kunar se registraron 610 fallecidos, más de 1.300 heridos y la destrucción de numerosas viviendas. En Nangarhar, en tanto, murieron 12 personas y 255 resultaron heridas, además de decenas de casas dañadas, informó el vocero del ministerio, Abdul Mateen Qani.

Las autoridades desplegaron brigadas de rescate de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública para asistir a la población. Además, equipos médicos, de transporte y distribución de alimentos trabajan en el lugar, mientras que los heridos más graves fueron evacuados por vía aérea al Hospital Regional de Nangarhar, detalló el medio local TOLOnews.

Fuente: Diario Los Andes

