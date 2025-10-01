Tránsito internacional: el Sistema Cristo Redentor se encuentra habilitado

Así lo informó Osvaldo Valle de alta montaña.

Este miércoles 1 de octubre el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado durante las 24 horas para el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Según informaron las autoridades las temperaturas registradas en distintos puntos del corredor son las siguientes: en Uspallata, 2 grados; en Punta de Vacas, -5 grados; en Puente del Inca, -9 grados; y en Las Cuevas, -10 grados.

Por otro lado, el Paso Pehuenche también se encuentra habilitado, aunque con horario restringido. El tránsito está permitido de 9 a 18 horas, según lo informado por las autoridades correspondientes.