Transporte en Valle de Uco: Cata explicó la situación y cómo se trabaja para mejorar el servicio

Servicios saturados de usuarios, aumento de pasajeros que viajan gratuitamente, malos caminos y rutas, paradas no señalizadas, aumentos de costos, son alguno de los factores que han influido en la eficiencia de los mismos. Por lo que la empresa está tomando las medidas necesarias, para prestar los servicios de transporte público en la zona, de forma eficiente y pensando en los usuarios.

Tras reclamos de usuarios de transporte público de colectivo en Valle de Uco, por diferentes causas, como rotura de vehículos, demoras en los recorridos, pasajeros parados, entre otros, Cata dio explicaciones de la situación. Directivos de la empresa manifestaron el permanente esfuerzo tanto de la compañía, como de los empleados, por brindar un mejor servicio, a pesar de las condiciones adversas de los últimos tiempos.

En los dos últimos años, según se explicó, uno de los mayores inconvenientes ha sido, mantener gran parte de las unidades paradas a raíz de la pandemia: se debió seguir costeando los gastos fijos, como impuestos, seguros, sueldos, durante un tiempo en el que prácticamente no se trabajó, siendo autorizados solo a llevar personal esencial, agravando la baja rentabilidad, e incluso, la pérdida que significó tal situación.

También, según la explicación desde la Gerencia de la empresa, uno de los mayores inconvenientes es que aproximadamente un 50 por ciento de los pasajeros viajan con pases sin cargo, como por ejemplo, el personal de sanidad, seguridad, docentes, adultos mayores, bomberos, entre otros grupos (se debe aclarar que durante la pandemia creció este sector). De estos pases se hace cargo la Secretaria de Transporte, con descuentos de hasta del 50 por ciento, y cuyo pago tiene atrasos, pero se está trabajando para solucionarlo. En la misma línea, el gerente Daniel Ghisolfi explicó que, hay que agregar que las personas con discapacidad y sus acompañantes viajan sin cargo.

Según lo explicado, el servicio de colectivos en Valle de Uco se ha ido ampliando de acuerdo al crecimiento de la población, tratando de tener mayor cobertura geográfica, aumentando frecuencias, horarios y parque móvil. Sin embargo, “la realidad es que, los problemas en general se presentan en los horarios picos, donde los colectivos se llenan, generando reclamos de los pasajeros, pero hay que tener en cuenta, que La ley de Tránsito y Transporte Nº 6082, establece el máximo de pasajeros parados (aproximadamente 20 por unidad) la cual se está cumpliendo; puede suceder que en algún momento se alcance el máximo o se supere, pero en un breve lapso, se reduce por el descenso de pasajeros” afirma el gerente y agregó: “estamos tratando siempre de resolver estas situaciones puntuales y generales”.

Ghisolfi manifestó que los recorridos y frecuencias que está realizando la empresa son los autorizados por La Secretaría de Transporte. Con respecto al reclamo de que los colectivos no levantan a los pasajeros en las paradas, afirmó que, en general, se apunta a subir a todos los pasajeros, y si la demanda lo requiere, la empresa está dispuesta a aumentar las frecuencias, siempre y cuando, la Secretaria de Transporte lo autorice. También recalcó que, a pesar de todo, la Empresa realiza todos los cambios necesarios para prestar un mejor servicio a los usuarios de la zona.

En relación a las unidades, el gerente explicó que, si bien los vehículos están con modelos de acuerdo a lo que establece la ley, el estado de los mismos se ve afectado, por la mala condición de los caminos, agravado por no tener paradas establecidas, lo que obliga a bajar a las banquinas en mal estado y cada pocos metros, lo que provoca el deterioro de las unidades. También agregó que, continuamente, se registra algún hecho vandálico, donde se “apedrea” los colectivos, sufriendo roturas de vidrios y lesionados, lo que implica no solo un costo extra, sino también, tener que parar la unidad para las reparaciones. En cuanto al interior de los coches, hay personas que no cuidan e incluso provocan daños y destrozos intencionalmente.

Consultado sobre los servicios diferenciales en el transporte de media distancia (entre Tunuyán y Mendoza, La Consulta y Mendoza, y Eugenio Bustos y Mendoza), explicó que se discontinuó durante la pandemia, pero en estos momentos, están todos restablecidos.

Para finalizar, los directivos volvieron a enfatizar “el esfuerzo diario para brindar el servicio, a nuestros pasajeros”, aun cuando las condiciones en general son bastante desfavorables. Destacaron el compromiso de la empresa y de los más de 500 trabajadores (choferes, mecánicos y otros puestos), y remarcaron que, se trata de mejorar, escuchando los reclamos de los pasajeros y buscando soluciones posibles.

MEDIOS DE COMUNICACION DE LA EMPRESA

ATENCION AL CLIENTE

Telefónico – 08001222282

WhatsApp – 02613039680

Mail – [email protected]