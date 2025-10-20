Transporte público gratuito durante e domingo para personas que vayan a votar: cómo acceder al beneficio

Con medidas especiales, el domingo 26 de octubre estará garantizado el traslado de las personas habilitadas a votar en toda la provincia. El transporte público será gratuito entre las 7 y las 20 para todas las personas mayores de 16 años que se dirijan a emitir su voto.
El beneficio rige para los servicios urbanos, de media y larga distancia, incluido el Metrotranvía, y está establecido por la Resolución 728/2015. La medida tiene validez solo dentro del territorio provincial y se activa en cada jornada electoral.
Durante ese día, el transporte funcionará con las frecuencias habituales de un domingo.
Cómo acceder al pasaje gratuito
Para el servicio urbano:
- Presentar DNI o constancia de voto al chofer.
Para los servicios de media y larga distancia:
- Acercarse a la boletería correspondiente hasta el sábado 25 a las 13 con el DNI.
- Se entregará un pasaje de ida y vuelta, válido solo para el día de la elección.
- El trayecto debe coincidir con el lugar de votación y el punto de emisión del boleto.
Luego de las 20, el servicio volverá a tener su tarifa habitual.
Planificar el viaje
Los usuarios del Gran Mendoza y Lavalle pueden planificar su recorrido mediante la aplicación Mendotran Cuándo Subo, que permite conocer en tiempo real el horario de arribo de los colectivos.
Quienes viajen en media o larga distancia deberán consultar los horarios en las empresas correspondientes.
En pocas palabras:
Para las elecciones, Mendoza tendrá Transporte gratuito para ir a votar
🕘 De 7 a 20
📍 Solo para personas mayores de 16 años
🚈 Servicios incluidos
✅ Colectivos urbanos
✅ Media y larga distancia
✅ Metrotranvía
🪪 Qué necesitás
🟩 Servicio urbano: mostrar DNI o constancia de voto
🟧 Media y larga distancia:
- Sacá el pasaje hasta el sábado 25 a las 13
- Con tu DNI
- Boleto ida y vuelta, válido solo el día de la elección
📱 Planificá tu viaje
📍 En el Gran Mendoza y Lavalle → app Mendotran Cuándo Subo
🚌 En larga distancia → consultá horarios en tu empresa
Fuente: prensa Gobierno de Mendoza