Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 22, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 22, 2025

logo el cuco digital

Transporte público gratuito durante e domingo para personas que vayan a votar: cómo acceder al beneficio

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Con medidas especiales, el domingo 26 de octubre estará garantizado el traslado de las personas habilitadas a votar en toda la provincia. El transporte público será gratuito entre las 7 y las 20 para todas las personas mayores de 16 años que se dirijan a emitir su voto.

El beneficio rige para los servicios urbanos, de media y larga distancia, incluido el Metrotranvía, y está establecido por la Resolución 728/2015. La medida tiene validez solo dentro del territorio provincial y se activa en cada jornada electoral.

Durante ese día, el transporte funcionará con las frecuencias habituales de un domingo.

Cómo acceder al pasaje gratuito

Para el servicio urbano:

  • Presentar DNI o constancia de voto al chofer.

Para los servicios de media y larga distancia:

  • Acercarse a la boletería correspondiente hasta el sábado 25 a las 13 con el DNI.
  • Se entregará un pasaje de ida y vuelta, válido solo para el día de la elección.
  • El trayecto debe coincidir con el lugar de votación y el punto de emisión del boleto.

Luego de las 20, el servicio volverá a tener su tarifa habitual.

Planificar el viaje

Los usuarios del Gran Mendoza y Lavalle pueden planificar su recorrido mediante la aplicación Mendotran Cuándo Subo, que permite conocer en tiempo real el horario de arribo de los colectivos.
Quienes viajen en media o larga distancia deberán consultar los horarios en las empresas correspondientes.

En pocas palabras: 

Para las elecciones, Mendoza tendrá  Transporte gratuito para ir a votar

🕘 De 7 a 20
📍 Solo para personas mayores de 16 años

🚈 Servicios incluidos

✅ Colectivos urbanos
✅ Media y larga distancia
✅ Metrotranvía

🪪 Qué necesitás

🟩 Servicio urbano: mostrar DNI o constancia de voto
🟧 Media y larga distancia:

  • Sacá el pasaje hasta el sábado 25 a las 13
  • Con tu DNI
  • Boleto ida y vuelta, válido solo el día de la elección

📱 Planificá tu viaje

📍 En el Gran Mendoza y Lavalle → app Mendotran Cuándo Subo
🚌 En larga distancia → consultá horarios en tu empresa

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

De La Consulta a Italia, de Italia a Chile. Llega a LO QUE FALTABA Fabricio Martelossi

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Robaron en un complejo de departamentos de Tunuyán y “canes” marcó viviendas como sospechosas

Tupungato: aprehendieron a un joven que circulaba en vehículo robado desde 2016

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO