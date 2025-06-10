Transportistas del Valle de Uco piden por la apertura del taller de RTO en Tunuyán

Deben realizar la revisión vehicular cada dos meses y por falta de talleres, deben ir al Gran Mendoza o el Sur Provincial.

En la jornada de ayer lunes, propietarios de vehículos de transporte de personas, salieron a las calles a protestar y pedir por la apertura del Taller de RTO, que se montó en el departamento de Tunuyán y que por el momento no está operativo.

La medida de fuerza fue tomada debido a una resolución que envió el gobierno provincial, donde indicaba que todos los propietarios de transportes de personas deben tener la Revisión Técnica Obligatoria, realizada para poder circular.

“El viernes pasado salió una resolución donde se nos pide que realicemos las revisiones técnicas correspondientes, no estamos en contra de no hacerla, pero queremos que habiliten el taller que tenemos acá en Tunuyán, porque si no nosotros que estamos acá en Valle de Uco, tenemos que ir a Gran Mendoza o el Sur provincial, algo que nos incrementa los costos de gasto”, comentó, Damián, propietario de transportes.

Además, agregó: “Además de pagar técnica, tenemos el gasto de traslado y eso nadie lo reconoce, por otro lado, a los transportes se les hace la revisión cada dos o tres meses dependiendo el modelo de la unidad”.

“Nosotros trabajamos con el transporte en el Valle de Uco y como acá no tenemos un taller habilitado, estamos exceptuados como pasa con el resto de los autos particulares. Nosotros pedimos que habiliten el taller para poder hacer la revisión acá”.

Otro propietario comentó lo siguiente: “hoy viajar a la Ciudad para poder hacer una revisión para los conductores del Valle de Uco tiene un costo que ronda los 150 mil entre trámite y poder trasladarnos”.

“Además de eso, si uno va a la ciudad pierde el día de trabajo u deja a otro chofer trabajando en otra unidad, pero eso significa otro gasto. Lo que pedimos es que no nos obliguen a hacer una revisión técnica hasta que no tengamos un taller acá en Valle de Uco”, concluyó el propietario.

Desde El Cuco Digital, se dialogó con Adrián Ceballos , quien se dedica a la instalación y habilitación de talleres de RTO y fue quien trabajó en el taller que se montó en Tunuyán, en calle La Argentina e intersección con Francisco Delgado.

“Yo hace un tiempo ya terminé mi trabajo en ese taller, me encargué de la instalación y habilitación del lugar, porque no está abierto ese taller, ya no le sabría decir, ya que escapa a mi conocimiento”, destacó.