Tras 22 años, la Villa Cabecera vuelve a tener reina departamental: conocé a Brenda Hidalgo

La última soberana que representó a ese distrito fue Verónica Salinas.

Este domingo por la noche el departamento de San Caros celebró su fiesta «Vendimia de la Esperanza». Por segundo año consecutivo el evento se realizó de forma virtual y se transmitió vía streaming.

La fiesta inició alrededor de las 20.30 y constó de varios cuadros artísticos grabados previamente en la Posada del Monje, desde donde los locutores condujeron la celebración en vivo. Los artistas interpretaron tonada, gato, malambo y jazz.

Una vez transmitido el espectáculo se dio lugar al conteo y coronación de las nuevas soberanas. Cabe recordar que en Mendoza hacía dos años no se elegían reinas, ya que en 2021, si bien hubo fiestas, se decidió que las representantes elegidas en el 2020 continuaran sus mandatos debido a la emergencia sanitaria.

De esta manera, Ludmila Calabrigo entregó sus atributos a la representante de la Villa Cabecera, Brenda Hidalgo, electa reina departamental con 1021 votos, y Candela Salinas a la representante del Club El Fortín, Milagros Salinas Coines, electa virreina con 804 votos.

La elección se llevó adelante de forma virtual a través de la web del municipio. Allí, los vecinos pudieron votar por única vez a sus favoritas desde el miércoles hasta el sábado a las 22. En total hubo unos 3.348 participantes.

Brenda y Milagros tras la coronación – foto Prensa San Carlos

La Villa Cabecera vuelve a tener reina departamental

«Después de 22 años, la gente de la Villa tiene reina», expresaron alegremente desde las entidades e instituciones que buscaron y acompañaron a Brenda en su candidatura al cetro vendimial. La última soberana de ese distrito que se convirtió en reina y representó a San Carlos a nivel provincial fue Verónica Salinas.

El logro se lo atribuyen al trabajo en conjunto: «Para nosotros el reinado nos ha significado que el trabajo en equipo dio sus frutos, que la unión hace la fuerza. Nos juntamos seis entidades de la Villa Cabecera: Unión Vecinal San Carlos, Biblioteca Pedro Azin, Centro de Jubilados Junpero, Iglesia San Carlos Borromeo, Centro Tradicionalista Fortín San Carlos y el Sport Club San Carlos. Dejando de lado las cuestiones unipersonales, pensamos en un objetivo en común que era, en primer lugar, acompañar a Brenda desde el primer momento que se la fue a buscar, y en segundo lugar, trabajar para poder obtener el reinado y también comenzar a vivir los 250 años que estamos cumpliendo los villeros y el departamento. Esto es el comienzo de algo muy lindo, de todas las entidades que están en la Villa», añadieron en declaraciones con El Cuco Digital.

Conocé a Brenda

Brenda Hidalgo tiene 22 años, es estudiante de arquitectura y proviene de una familia de productores vitivinícolas, forjada por sus abuelos, Doña Julia y Don Carmelo, un matrimonio que dedicó toda su vida al trabajo de la tierra, de la vid, y que hoy continúan sus hijos y nietos.

Días atrás, previo a la elección Brenda compartió algunas declaraciones con este medio, que hoy volvemos a compartir para que la comunidad la pueda seguir conociendo.

“Quiero contarles y también agradecerles a las instituciones que me realizaron la propuesta y que acepte con mucho honor, entendiendo que varias organizaciones de mi querido lugar se ponían a trabajar en un solo objetivo, que nuestra Villa estuviera representada”.

“La vendimia tiene un significado muy importante para quienes habitamos Mendoza, y para quienes somos parte. Mi familia es vendimia todos los años; conozco del esfuerzo, de las inclemencias del tiempo y de la espera para que el racimo sea vino nuevo. Siento a la vendimia desde su producción y desde su cultura que también valoro mucho”.

Sobre el rol de las reinas, una disputa constante en estos tiempos, Brenda sostuvo: “Entiendo que nuestro lugar como reina ha ido cambiando con el tiempo y hoy nuestra función se resignifica; ocupamos estos espacios porque podemos generar transformaciones en nuestra sociedad y proponer desde nuestras vivencias; somos también embajadoras de nuestra cultura y eso me genera, además de compromiso, una enorme responsabilidad que me gustaría compartir con ustedes como pueblo”.

Sobre la lucha contra la megaminería dijo: “Amo a San Carlos, es el lugar que elijo para vivir y estoy muy contenta de que estemos por cumplir nuestros 250 años que son parte de nuestra historia. Somos el departamento más antiguo y como sociedad debemos reivindicar nuestros valores, nuestra cultura y ponerla en lo más alto. Hace algunos años pudimos demostrar nuestra lucha por los recursos comunes, muestra de eso lo dimos en la caminata a Mendoza para defender el agua; me acuerdo y me emociona saber que también somos eso”.

“También quiero contarles que me encuentro estudiando arquitectura, estoy en el segundo año. La formación en estos tiempos que transcurrimos es muy importante, en mi caso es posible gracias al esfuerzo de mi familia, que me ayudan a superarme todos los días”.

“Quiero despedirme saludando a cada uno de ustedes y pedirles que, aunque hayamos tenido años difíciles por la pandemia, no debemos perder las esperanzas. Sigamos soñando y disfrutando de lo que somos como pueblo, revaloricemos todos los días el esfuerzo de las mujeres y hombres que forjaron nuestra historia, nuestra tierra. Me gustaría que sepan, si me toca representar al pueblo Sancarlino, lo haré con enorme orgullo y como también les dije, con una gran responsabilidad, les deseo una feliz vendimia”.