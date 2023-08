Tras bajarse de la candidatura a intendente, Gottardini y el Frente Unidos por Tunuyán se sumaron a Cambia Mendoza

El referente se reunió con el candidato Luis López y Alfredo Cornejo en el departamento, donde brindaron una conferencia de prensa.

El Frente Unidos por Tunuyán se sumó a Cambia Mendoza. Tras bajarse de su candidatura a intendente, Cristian Gottardini se reunió este martes junto al candidato a la intendencia Luis López y a Alfredo Cornejo, donde hicieron oficial la adhesión.

En conferencia de prensa, Gottardini, destacó la figura del ex gobernador y actual candidato por ese cargo y dijo que “ha demostrado con gestión, con hechos, su capacidad para gobernar”.

Además se refirió a su acercamiento político con López: “Con Luis nos une un trabajo desde hace mucho que venimos en el Concejo Deliberante, pero también nos une el hacer, el hacer para las familias de Tunuyán tengan acceso a la vivienda propia y que eso se convierta en una política de estado municipal desde el primer minuto de gobierno. Que los tunuyaninos tengan acceso a una amplia educativa en casa, en Tunuyán. Con Luis estamos convencidos de que Tunuyán tiene que volver a ser un oasis productivo, un oasis industrial que genere empleo de calidad como tanto viene trabajando también nuestro candidato a gobernador, el senador Alfredo Cornejo, en este tema y somos los únicos que hemos puesto en el tapete todas estas cuestiones”.

De hecho, en junio pasado Gottardini ya había mostrado su apoyo al FCM .

Cabe recordar que Gottardini obtuvo el 9% el las PASO Municipales del pasado 30 de abril, mucho más que el 3% que lo habilitaba a estar en las generales del próximo domingo. Sin embargo, hace algunos días decidió dar un paso al costado para conformar una coalición. De esta manera, el departamento solo tiene dos candidatos a intendente: el radical Luis López y el peronista Emir Andraos.

El representante del Frente Unidos por Tunuyán recordó que “el primer día posterior a las PASO los vecinos nos pidieron, y nuestros partidos también, una oposición que esté unida para darle pelea a un gobierno que hace 12 años divide, que hace 12 años castiga con látigo, con apriete, con violencia, con muchísima corrupción como es este gobierno municipal de Tunuyán”.

Por su parte, Cornejo dijo que esta unión “nos hace competitivos para que la ciudadanía pueda optar. Si realmente quieren cambiar de orientación de la administración municipal, somos el vehículo. Esta coalición promueve la mejoría en la oferta de candidatos”.

En tanto, Luis López coincidió con el diagnóstico y el tratamiento que planteó el referente del Frente Unidos por Tunuyán para el departamento. En ese sentido, destacó que junto al concejal le tocó defender proyectos “siempre desde la minoría y tratando de pelear por aquellos que eran beneficiosos para los vecinos de Tunuyán”. Agregó que fue ahí donde empezaron a detectar que “todo lo que el municipio no hacía se lo trasladaba a la provincia”.

Ante esto, Cornejo detalló que se buscará trabajar en forma conjunta entre el gobierno provincial y el municipio. “Ha sido la predisposición permanente de los gobiernos provinciales en los últimos años”, sostuvo al explicar que “el actual listado de obras que lleva adelante el municipio está financiado casi en su totalidad por los PIM (Programa de Infraestructura Municipal) aunque el intendente no lo haya mencionado en su comunicación”. A modo de ejemplo citó el trabajo que viene realizando la provincia con algunos municipios en materia de seguridad y recordó que en los casos de Ciudad y Godoy Cruz ya hay resultados en la prevención de los delitos gracias a los centros de monitoreo “que funcionan de forma armónica con el 911”. De esta manera, el senador nacional aseguró que Tunuyán también podría sumarse a los sistemas de videovigilancia, aunque aclaró que hasta el momento no ha sucedido.“ y aprovechó para referirse a los intentos de saqueo. “De hecho, en los intentos de saqueo, de la semana pasada, quedaron involucradas personas que estaban empleadas en el municipio. Es decir, un trabajo conjunto permite también evitar situaciones de violencia. Ese día fue muy malo para Tunuyán y si bien terminó relativamente bien, no nos sentimos conformes con eso, de ninguna manera. Creemos que fue pésimo para el comercio del departamento y también para la psiquis de los ciudadanos. Es ahí donde necesitamos de ese trabajo conjunto”, explicó el candidato a gobernador.