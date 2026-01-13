Tras el accidente en Potrerillos, María José Galdame fue dada de alta y se recupera favorablemente

En comunicación con El Cuco Digital un familiar cercano expresó su agradecimiento a todo el pueblo sancarlino quien estuvo presente en todo momento.

El miércoles 31 de diciembre, alrededor de las 12:15 horas, se produjo un trágico accidente en la Ruta Nacional N°7, a la altura del kilómetro 1090, en la zona de Potrerillos. María José Galdame perdió el dominio del vehículo en el que se trasladaba junto a su hijo de 6 años, Lorenzo Rosales Galdame, quien lamentablemente perdió la vida en el siniestro.

Como consecuencia del accidente, María sufrió politraumatismos, una fractura de tobillo y un traumatismo encéfalo craneano, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central de la provincia de Mendoza.

En comunicación con El Cuco Digital, un familiar directo, informó que María José “fue dada de alta ayer al mediodía, si bien debe seguir con los cuidados y volver al hospital. Se encuentra en la casa de sus padres, todavía le queda algún tipo de cirugía por hacer, pero se encuentra muy bien”.

Además, expresó su agradecimiento a la comunidad del Valle de Uco y, en particular, al pueblo de San Carlos: “Queremos agradecer de corazón, yo y mi familia, a todo el pueblo de San Carlos que estuvieron presentes y están presentes ayudándonos en este momento, y quienes nos ayudaron mientras ella se encontraba en el hospital”.

“Quiero dejarles un saludo y un abrazo grande a todo el pueblo”, finalizó.