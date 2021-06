Tras el accidente fatal y la manifestación de vecinos, Vialidad colocará un semáforo en la ruta 40

Además, se realizarán otras acciones para contribuir con la seguridad de los sancarlinos, principalmente de los que habitan en la zona.

Este lunes por la tarde, vecinos de San Carlos se manifestaron para pedir más seguridad sobre la Ruta 40 y calle Coronel Videla. El encuentro se organizó luego de que el pasado viernes un accidente fatal acabara con la vida de un hombre de 58 años de edad.

Tras la convocatoria que invitaba a ciudadanos y autoridades, decenas de personas llegaron hasta el lugar. Entre los asistentes estaban: Luis Fernández, jefe de relaciones con la comunidad de Vialidad Nacional, el técnico Héctor Jácome, el comisario departamental, Carlos Siri, Gustavo Lucero, comisario de la Comisaría 18º, Leonardo Martínez, director de Defensa Civil, el concejal Juachi Torres, Marcelo Osores, encargado de relaciones de la comunidad en Valle de Uco y referentes de organizaciones sociales.

María Estela Ramírez, coordinadora de la manifestación y reconocida referenta de la zona, en comunicación con este medio contó que hubo mucho apoyo en esta concentración ya que asistieron personas de diferentes puntos del departamento.

Foto gentileza: Juanchi Torres

Por otro lado, Ramírez agregó que luego de charlar con las autoridades que se acercaron decidieron que por lo pronto “la solución más rápida será la colocación de un semáforo intermitente, reductores de velocidad y señalización sobre la Ruta 40”.

Además, la mujer destacó que “Vialidad va a tomar este compromiso de la colocación del semáforo siempre y cuando el Municipio los acompañe”. Seguidamente, detalló que también se “van arreglar las banquinas”.

También, añadió: “Pedimos que COINCE, Vialiad Nacional y los tres departamentos se hagan responsable de la finalización del asfalto Coronel Videla este y Cápiz hasta la planta recicladora de COINCE”.

Foto gentileza: Juanchi Torres

Para cerrar las declaraciones, María Ramírez dijo que van a estar atentos a ver cómo procede Vialidad y el Municipio, y recalcó que en caso de no recibir respuestas continuarán manifestándose para que los escuchen.

Por último, Leonardo Martínez, director de Defensa Civil Municipal, habló con este medio y detalló: “Vialidad se comprometió -dentro de dos o tres meses- a colocar un semáforo intermitente, le va a pedir la colaboración al Municipio para que le den una mano en el sector de limpieza. Asimismo, se van a radicar dos sauces si lo permite Recursos Naturales, vamos a reponer las luces quemadas y a realizar otras acciones para algunas mejoras”.

El hecho

El pasado viernes cerca de las 20:30 horas, se produjo un accidente de tránsito fatal entre ruta 40 y calle Coronel Videla de San Carlos, donde Eulogio Guerrero de 58 años, lamentablemente perdió la vida

En un primer momento, la Policía informó que en el hecho intervinieron dos vehículos: un Ford Focus bordo conducido por un joven de 26 años de Tunuyán -a quien se le realizó el test de alcoholemia y le dio 0-, que circulaba por ruta 40 de Sur a Norte y atropelló a Guerrero cuando éste intentaba cruzar la calle. Y otro Ford Focus pero blanco, que circulaba por la misma vía de norte a sur y que, según trascendió en ese momento, piso al hombre que estaba en el piso y luego se dio a la fuga.

Sin embargo, el sábado por la mañana, desde la Jefatura Departamental indicaron a El Cuco Digital que, si bien aún la investigación no está cerrada, tras la realización de pericias en el lugar por parte de Científica y la toma de declaraciones testimoniales, el segundo vehículo -que no es otro Focus sino un Audi A3- no habría tenido participación en el siniestro.

Además, también detallaron que el conductor de ese rodado se presentó ante las autoridades para prestar declaración y echar claridad a la trágica situación.

De esta manera, Eulogio, que vivía en calle Coronel Videla, sólo habría sido embestido por un solo auto, el cual se encuentra secuestrado