Tras el veto de Milei a la ley de Emergencia Pediátrica, el Garrahan realiza un paro

La ley vetada por Milei, habia logrado un amplio concenso bipartidista en el Congreso de la Nación.

Tras el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, los trabajadores del Hospital Garrahan realizan un paro de 24 horas, a partir de las 7 de la mañana. La medida de fuerza será de 24 horas, con una posterior movilización a la Plaza de Mayo. Los profesionales garantizaron la atención en internaciones, operaciones programadas y guardia.

.Viernes 12/9: Asamblea a las 13 hs en el Garrahan. .Ruidazo Nacional a las 20:00 hs.

.Sábado 13/9: Paro SADOFE (Sábados, Domingos, .Feriados) de 7 a 14 (incluye Turno Noche).

.Lunes 15/9: Conferencia de prensa frente al Congreso, con Universidades y Salud Pública, a las 15:30 hs.

La Ley de Emergencia Pediátrica, impulsada por diputados de distintos bloques, había logrado un amplio consenso bipartidista y fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La iniciativa buscaba, entre otras cosas, asignar partidas especiales para la compra de insumos, equipamiento médico y para la recomposición salarial del personal de salud especializado en pediatría, un sector gravemente afectado por la crisis y el éxodo de profesionales.

Fuente: C5N