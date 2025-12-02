Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 2, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 2, 2025

logo el cuco digital

“Tras la Montaña, Sendero de los Confines”: el Capitán Harapos habló sobre el documental que empieza a liberar la cordillera

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El pasado viernes pasó por LO QUE FALTABA, en el Cuco TEVÉ, Ricardo Funes, más conocido como “el capitán Harapos” para contarnos sobre el documental “Tras La Montaña, Senderos de los Confines”, una aventura que invita a encontrarnos nuevamente con la montaña.

Ricardo Funes reconocido hacedor local comentó que el proyecto se inició hace varios años como una búsqueda de reencuentro con la montaña. En el programa mencionó que junto con un grupo de amigos tomaron la iniciativa de “ir a la montaña” sin obligaciones, sin que sea por trabajo, solo ir. Este hecho los marcó y los llevó a redescubrir la cordillera desde sus entrañas.

El documental hace un recorrido de la cordillera mendocina por los valles longitudinales de norte a sur, desde el Aconcagua hasta el Pehuenche, en un viaje de más de quinientos kilómetros. En ese recorrido  Juan Martín (el cónsul) Schiappa de Azevedo,  Sergio “Batata” Bongiovanni, Gerardo “fierrito” Castillo y Ricardo “Capitán Harapos” Funes, fueron realizando distintas filmaciones que ahora han sido compaginadas en un documental.

El documental será estrenado el próximo 11 de diciembre en simultáneo en distintos puntos de la provincia, el país, Europa y Latinoamérica. La entrada a los espacio será libre y gratuita, pero para poder ver el documental es necesario asistir ya que no será subido por el momento a la plataformas.

Las entradas las podes adquirir en los enlaces que aparecen en la siguiente página de Instagram https://www.instagram.com/los.libertadores?igsh=aTNlZzVjemw1bmJp

Mira la nota completa en el siguiente enlace:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Los jóvenes que se accidentaron en moto hace unos días sufren heridas múltiples y de consideración

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO