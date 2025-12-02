“Tras la Montaña, Sendero de los Confines”: el Capitán Harapos habló sobre el documental que empieza a liberar la cordillera

El pasado viernes pasó por LO QUE FALTABA, en el Cuco TEVÉ, Ricardo Funes, más conocido como “el capitán Harapos” para contarnos sobre el documental “Tras La Montaña, Senderos de los Confines”, una aventura que invita a encontrarnos nuevamente con la montaña.

Ricardo Funes reconocido hacedor local comentó que el proyecto se inició hace varios años como una búsqueda de reencuentro con la montaña. En el programa mencionó que junto con un grupo de amigos tomaron la iniciativa de “ir a la montaña” sin obligaciones, sin que sea por trabajo, solo ir. Este hecho los marcó y los llevó a redescubrir la cordillera desde sus entrañas.

El documental hace un recorrido de la cordillera mendocina por los valles longitudinales de norte a sur, desde el Aconcagua hasta el Pehuenche, en un viaje de más de quinientos kilómetros. En ese recorrido Juan Martín (el cónsul) Schiappa de Azevedo, Sergio “Batata” Bongiovanni, Gerardo “fierrito” Castillo y Ricardo “Capitán Harapos” Funes, fueron realizando distintas filmaciones que ahora han sido compaginadas en un documental.

El documental será estrenado el próximo 11 de diciembre en simultáneo en distintos puntos de la provincia, el país, Europa y Latinoamérica. La entrada a los espacio será libre y gratuita, pero para poder ver el documental es necesario asistir ya que no será subido por el momento a la plataformas.

Las entradas las podes adquirir en los enlaces que aparecen en la siguiente página de Instagram https://www.instagram.com/los.libertadores?igsh=aTNlZzVjemw1bmJp

Mira la nota completa en el siguiente enlace: