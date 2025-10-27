Tras las elecciones, el servicio educativo en Mendoza continuará con normalidad

El operativo de limpieza y desinfección se ha desarrollado después de las elecciones de este domingo, a fin de que este 27 de octubre se pueda brindar el servicio educativo regularmente en toda la provincia de Mendoza.

Mendoza mantendrá en funcionamiento su servicio educativo con total normalidad luego de las elecciones legislativas nacionales, provinciales y para concejales en 12 municipios que se han desarrollado este domingo.

La Provincia lleva adelante una política de gestión para asegurar el cumplimiento efectivo de los días de clases previstos en cada calendario escolar. Desde 2017, en Mendoza, no se pierden jornadas luego de un proceso eleccionario. En aquella oportunidad, comenzó a implementarse un operativo de limpieza y desinfección el mismo día en que se desarrollaron los comicios con el fin de que los estudiantes pudieran asistir a clases el día siguiente.

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE informó que durante los comicios que se desarrollaron en la provincia de Mendoza durante este domingo hubo 644 escuelas distribuidas en todos los departamentos.

Fueron afectados 1.932 celadores para las tareas de higiene y limpieza, con el fin de que este lunes 27 de octubre se brinde el servicio educativo con normalidad en todas las escuelas de la provincia y en todos sus niveles y modalidades.

Por estas labores del fin de semana, los agentes serán remunerados con el ítem Elecciones. Los ordenanzas y celadores percibirán 40.000 pesos por la apertura y recepción de material eleccionario del sábado; mientras que por las funciones durante el domingo serán 50.000 pesos para directores y celadores. Además, los celadores recibirán 30.000 pesos por el trabajo realizado en las previas jornadas de simulacro y transmisión de datos.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza