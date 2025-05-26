Tras ser acusado de abuso sexual, y a la espera del juicio, Cacho Garay volvería a los escenarios en el Valle de Uco

Las presentaciones del humorista, se llevarían adelante en Tupungato y La Consulta.

Vienen siendo días agitados en la vida de Juan Cacho Garay. El humorista de 70 años fue liberado en las últimas semanas, aunque al mismo comenzó al discusión para definir si debe ser juzgado por abuso sexual y hechos de violencia de género contra su expareja. En ese contexto es que el artista decidió ponerle fecha a su regreso a los escenarios y claro que eso generó repercusiones en la denunciante.

En orden cronológico, el 30 de abril pasado un Tribunal definió que Cacho Garay puede estar en libertad mientras avanza la investigación en su contra. De esta forma, volvió a las calles luego de estar casi un año alojado en la cárcel y otro más en arresto domiciliario.

Cinco días después, el 5 de mayo siguiente, se desarrolló otra audiencia para definir si la investigación está lista para ventilarse en un juicio oral, tal como solicitó la fiscal de Violencia de Género Mónica Fernández Poblet. En contraparte, los abogados defensores de Cacho Garay insisten en que las pruebas no son suficientes. Esto se definirá en las próximas semanas.

Fuera de la burbuja judicial, tras confirmarse su libertad trascendió que Cacho Garay volverá a los escenarios. En detalle, se pactaron dos shows humorísticos que brindará en el Valle de Uco durante el mes de junio. Uno el día 8 en el departamento de Tupungato y otro el 14 en La Consulta, San Carlos.

Tras conocerse esta decisión, la denunciante Verónica Macías subió una publicación a su cuenta persona de Instagram. En el posteo criticó la decisión de la Justicia de liberar a Cacho Garay “para hacer show y ser aplaudidos como si fuesen héroes”. “El final para las víctimas no es la seguridad ni la paz, es la muerte”, agregó.

Denuncia versus defensa en el caso Cacho Garay

En los primeros días de abril de 2023 trascendió una denuncia por violencia de género que Verónica Macías hizo contra su esposo, Cacho Garay. La mujer explicó que el 5 de abril mantuvo una discusión con Cacho Garay en el domicilio donde convivían en Luján de Cuyo. La situación se fue elevando de tono hasta que el acusado tomó un arma de fuego, le apuntó a la cabeza y le advirtió: “Te voy a matar”.

Sin embargo, Cacho Garay negó siempre los cargos. En una entrevista con Diario UNO dijo que en las denuncias por violencia de género, “la masculinidad ya determina la culpabilidad” de una persona. El comediante criticó los juicios donde la víctima es la mujer y aseguró que hay que recuperar la “objetividad”.

El humorista está acusado de amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. Arriesga una potencial condena de 8 a 32 años de cárcel.

En el caso también quedó involucrada la empleada legislativa Sandra Astudillo Staffolani, quien había sido pareja de Cacho Garay. Creen que participó en varios abusos sexuales que el humorista cometió contra Verónica Macías entre los años 2011 y 2013. Los hechos ocurrieron en distintas viviendas y se trató de vejámenes con penetración y hasta la obligaron a consumir sedantes, según declaró la denunciante.

Todas esas acusaciones fueron negadas por la defensa de Cacho Garay. Su abogado Daniel Romero viene señalando desde hace meses que a Verónica Macías, la ex de Garay y denunciante, que las pericias psicológicas no son para nada favorables. “Los resultados de las pericias que se le hicieron a Verónica Macías indicaron que no reúne criterio de credibilidad, es una persona totalmente influenciable, se realizó con fin ganancial y no tiene estrés post traumático, que son los puntos fundamentales para este caso”, dijo en su momento su abogado defensor.

Fuente: Diario UNO