Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

El imputado y detenido es conocido como alias “tatu”.

A diez días del trágico hecho, que se cobró la vida de José Luis Núñez de 32 años, en el departamento de San Carlos, la familia realizó una marcha para pedir justicia y el abogado que defiende los intereses de la víctima confirmó que alias “Tatu”, fue trasladado al penal San Felipe.

Además, el defensor Lucio Chávez, dio a conocer que la persona implicada al momento del hecho tenía 1,25 gramos de alcohol en sangre. “La cantidad de alcohol que tenía, más la fuga del lugar, son agravantes, que la justicia los tiene que tener en cuenta, por eso pedimos que el detenido siga en esa condición“, concluyó Chávez.

El próximo jueves, a pedido del abogado defensor del acusado, se realizará una audiencia, donde se podría resolver una posible libertad pagando una fianza. El detenido está imputado de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria y por la fuga.

Fotografía: Giselle Guajardo