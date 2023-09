Tratamientos estéticos para párpados: dónde encontrar profesionales serios, que nos cuiden y aseguren excelentes resultados

La Medicina Estética es una especialidad que busca mejorar nuestra apariencia. Como cualquier tratamiento debe ser realizado por especialistas que nos aseguren resultados óptimos, y sobre todo, el cuidado de la Salud. En la Clínica de la Visión Doctor Drago un equipo de profesionales realizan estas técnicas, con todos los cuidados necesarios, y las técnicas más avanzadas. Además, poder realizar estos procedimientos en la región, nos agrega el plus de no tener que trasladarnos largas distancias, lo que también colabora en una recuperación rápida y segura.

Este mes se celebró el Día Internacional de la Medicina Estética, más precisamente el pasado 6 de septiembre, una iniciativa conjunta que destaca la colaboración entre diversas sociedades que conforman la Unión Internacional de Medicina Estética (UIME) y la comunidad médica estética, con un enfoque en compartir las mejores prácticas, investigaciones y avances en el área.

El propósito fundamental de este día es crear conciencia sobre el valor de la Medicina Estética en la atención al paciente y destacar el papel crucial que desempeñan los médicos estéticos y otros profesionales de la salud idóneos en la atención médica. También busca resaltar cómo está contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ayudándoles a sentirse mejor consigo mismos, generando un impacto positivo en su bienestar psicológico y emocional.

La Medicina Estética comenzó a organizarse como una disciplina en 1973, marcando un hito en la evolución de la atención médica. Desde entonces, ha crecido y diversificado para abordar una amplia gama de necesidades de los pacientes gracias a la investigación continua y las innovaciones tecnológicas, lo que ha permitido avances significativos en este campo, brindando a los médicos la capacidad de ofrecer soluciones efectivas y seguras.

En el marco de esta fecha, y también, pensando en la polémica desatada a partir de las complicaciones que sufrió la querida actriz Silvina Luna, El Cuco Digital entrevistó al doctor Guillermo Catania, especialista en Medicina Estética, que forma parte del equipo de la Clínica de la Visión Doctor Drago . El propósito de esta nota fue tener información de “primera mano” sobre lo que es la Medicina Estética y cómo nos ayuda, y sobre todo, cómo estar tranquilos al momento de someternos a alguna práctica o tratamiento estético, y cuáles son los cuidados que debemos tener al momento de elegir el profesional que va a tratarnos.

-Doctor Catania ¿Qué es la Medicina Estética?

Medicina Estética en general, es la práctica médica, que busca mejorar el aspecto estético de las personas. Esto incluye las prácticas no invasivas, como tratamientos médicos de todo tipo, las prácticas mínimamente invasivas, como la aplicación de botox, colágeno, entre otras, y las cirugías.

-Dentro de la Medicina Estética ¿A qué refiere “tratamientos no invasivos”?

Dentro de los tratamientos poco invasivos, podemos mencionar algunos ejemplos como las aplicaciones de:

Botox, Ácido hialurónico, Carboxi terapia, Plasma rico en plaquetas, Mesoterapia capilar, Microdermoabrasión, Peeling biorregenerado, Dermo Sculp.

-Si alguien desea realizarse un procedimiento de belleza ¿qué es importante hacer para que éste sea adecuado y seguro? -En una primera consulta, ¿qué se analiza? ¿Cómo y con qué trabaja un profesional?

Si alguien desea hacerse algún procedimiento de belleza, las cosas importantes para lograr un buen resultado son: hacer un buen diagnóstico de la causa que genera lo que se quiere corregir, luego, seleccionar el método adecuado y por último, hacerlo de manera idónea.

Pero lo más importante es asegurarse de tratarse con un profesional serio y de confianza, y en una institución reconocida por su trayectoria en el tratamiento de la salud. El lamentable ejemplo del caso de Silvina Luna demuestra, no que la Medicina Estética sea mala, sino básicamente que, lo fundamental es buscar seguridad en el profesional y el lugar dónde uno se realice la práctica.

Para tranquilidad de la gente, puedo decir que la gran mayoría de los colegas que se dedican a la Estética, son profesionales idóneos, especializados en diferentes áreas, y por sobre todo, son éticos y de férrea honestidad intelectual. Nunca harían procedimientos no estandarizados ni prácticas no aceptadas y probadas científicamente.

-¿Qué tratamientos estéticos se realizan en la Clínica de la Visión Doctor Drago? ¿Quiénes los realizan?

En la Clínica de la Visión Doctor Drago realizamos estética, reparadora y reconstructiva anatómica y funcional de párpados. Hay que tener en cuenta que los párpados son órganos muy importantes no solo para la estética, sino fundamentalmente para la protección de los ojos, con una funcionalidad mecánica y biológica única, por lo que no cualquier especialista puede operarlos. Esta práctica puede ser realizada por médicos esteticistas, también cirujanos plásticos, y médicos oftalmólogos especializados en oculoplastia.

-De los tratamientos realizados en la Clínica, ¿cómo ha sido la experiencia y resultados en general?

Tenemos una muy buena casuística, con excelentes resultados, tanto en estética como en reparadora y refuncionalización de los párpados. En la Clínica de la Visión, no solo trabajamos dos especialistas en estas prácticas, sino que estamos respaldados por todo un equipo de profesionales con vasta trayectoria, lo que le da seguridad al paciente. En mi caso particular, puedo decir que llevo 33 años de experiencia, que me especialicé en Buenos Aires, en el Hospital de Ojos Lagleyze y en el Hospital Santa Lucía. Además, durante más de 20 años he estado al frente del servicio de párpados, vías lagrimales y órbita en diferentes Clínicas de primer nivel.

Además, la Clínica de la Visión Doctor Drago cuenta con instalaciones y aparatología de última generación lo que asegura que cualquier práctica se realiza con total seguridad y confianza, y los mejores resultados.

