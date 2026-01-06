Trazabilidad electrónica en el sector ganadero: desde enero es obligatorio para el traslado de ganado bovino

Según la Resolución 841/2025 del Senasa, la medida entró en vigencia en todo el país, representa una mejora de la gestión productiva y es condición indispensable para sostener y ampliar las exportaciones.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Ganadería, informa que desde el 1 de enero está vigente la Resolución 841/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que establece la obligatoriedad a nivel nacional de la trazabilidad electrónica en el sector ganadero bovino.

“La medida representa un paso clave hacia la modernización del sector ganadero y la inserción de la carne argentina en los mercados internacionales más exigentes”, destacaron desde la cartera de Producción.

Tras un período de aplicación opcional durante 2025, el nuevo esquema es obligatorio para todos los animales criados con fines comerciales, que no podrán ser movilizados ni permanecer en el establecimiento de origen luego del destete.

El sistema combina la caravana visual tradicional con un dispositivo electrónico incorporado, que permite acceder de manera inmediata a información clave del animal, como datos del propietario, ubicación, historial de movimientos y planes sanitarios, a través de lectores manuales o sistemas automáticos.

Esta información se encuentra vinculada al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), fortaleciendo así los controles sanitarios y la transparencia de la cadena productiva.

Desde el sector, en tanto, destacan que la trazabilidad (seguimiento) electrónica no solo mejora la gestión productiva, sino que es una condición indispensable para sostener y ampliar exportaciones, ya que países como Estados Unidos, Japón y miembros de la Unión Europea exigen este tipo de certificaciones. “Además, permite dar respuesta a nuevas demandas vinculadas al origen, la sustentabilidad ambiental y las garantías sanitarias”, agregaron desde el sector.

El sistema es considerado estratégico para competir en un escenario global cada vez más exigente, donde la calidad, la trazabilidad y la información verificable se transforman en valores diferenciales.

La trazabilidad electrónica se consolida como una herramienta clave para el futuro de la ganadería argentina, en un contexto internacional favorable para la carne, pero que requiere innovación, inversión y acceso al crédito para sostener el crecimiento del sector.

