Tres caballos de Tupungato correrán en Córdoba este domingo en la jornada del Clásico San Jerónimo

Los tres ejemplares SPC pertenecen al Stud Don Cristóbal.

Este domingo, en el Hipódromo de la provincial de Córdoba, se disputará una nueva edición del Clásico San Jerónimo, una de las carreras más destacadas del interior del país. Para este año reparte un premió de $10.000.000 al ganador.

Desde la Organización informaron que la jornada ofrecerá una carta de 18 carreras, donde se destaca el clásico San Jerónimo, que se disputará sobre la distancia de los 2000 metros y que contará con la presencia de 18 ejemplares SPC.

La caballeriza Don Cristóbal, de Tupungato, contará con la presencia de tres ejemplares, The Cyclone, quien disputará el San Jerónimo, Vientos del Sur, que correrá el Clásico Jockey Club de Córdoba y French Frank, que se medirá en el Clásico Lotería de Córdoba.

Los tres ejemplares llegarán hoy a las instalaciones del hipódromo junto a Ramón Ábrales y el jockey Damián Ledesma.