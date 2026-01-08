Tres focos de incendio arrasan la Patagonia: hay sospechas de que uno fue intencional

En medio del desastre se busca derogar la ley de manejo del fuego.

La imagen no sorprende: la Patagonia vive una serie de incendios forestales. Es una situación repetida, año a año, a lo largo de la última década. Sin embargo, esta vez parece haber algunos condimentos adicionales. Desde el trabajo conjunto de las provincias al desinterés del Gobierno nacional y las “cazas de brujas”, ¿cómo entender lo que está pasando con el fuego que avanza en el sur del país?

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que el incendio en El Hoyo fue “intencional” y lanzó una recompensa de 50 millones de pesos para encontrar a los responsables.

Torres dijo que el fiscal “dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir”.

Los focos activos



Consultado por Radio 750 Hernán Giardini coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, explicó que en la actualidad hay tres focos grandes de incendios activos en el país.

“Siempre hay muchos focos, pero los que están graves son tres”, dijo. Y enumeró en primer lugar el que está asediando en El Hoyo, ubicado en el departamento de Cushamen, Chubut, y que lleva tres días activo.

“Y si bien lo están combatiendo y están trabajando las provincias de forma coordinada, llega a unas 1800 hectáreas y si bien el fuego no va para la ciudad, empezó a ir para el sur”, explicó Giardini.

Luego, explicó que hay incendios complicados en el Parque Los Alerces, donde se reavivó un incendio que se había logrado contener y que está arrasando con “un bosque muy milenario” y otro foco en Santa Cruz, en el parque Los Glaciares.

La falta de prevención y motivos



“Este verano se esperaba complicado por las pocas nevadas. Si bien las provincias hicieron un poco más que el año pasado, se sigue subestimando la crisis climática. Más allá de que pudo haber negligencia o alguna intencionalidad”, explicó el trabajador de Greenpeace.

Tras lo que añadió: “Hay, en el caso de la intencionalidad, especulación. Muchas veces tiene que ver con la compra de tierras baratas. Generar crisis en una tierra que, una vez quemada la tierra, pierde valor. Y los dueños, en una situación complicada, pueden llegar a estar presionados para venderla”.

“En otras zonas puede ser que se quiera deforestar y, como no se puede, se usa el fuego. O una zona que no era apta para zona urbana, luego busquen hacer un loteo”, añadió. Pero aclaró: “Igual son materia de investigación de la justicia que, en general, no está llegando a datos concretos”.

Luego, finalizó advirtiendo los riesgos de convertir esto es una “caza de brujas”: “Lo que sí preocupa es que enseguida, no tanto de la justicia, sino los gobernadores, salieron a plantear la idea de que todos eran intencionales, cuando la mayoría tenían que ver con incendios mal apagados o fogatas en lugares no habilitados”.

Tiembla la Ley de Manejo de Fuego



En este contexto, el Gobierno de Javier Milei pretende derogar la Ley de Manejo de Fuego, que entre otras cosas amplió la protección de los ecosistemas al prohibir -por 30 o 60 años, según el caso- que se realicen cambios en el uso de superficies afectadas por incendios forestales intencionales o accidentes.

Sobre este tema puso la lupa la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Sabrina Selva, por Radio 750: “La ley no está derogada. Es un momento alarmante para exigir que esto no suceda. Porque estas son las consecuencias de un Gobierno que mira para otro lado y que no entiende que hace falta una mirada integral”.

Falta de financiamiento



Luego, Selva dijo: “El primer punto grave desde que asumió fue el traslado del sistema de manejo del fuego a Seguridad. Que avanza en una misión a contramano del mundo. Porque hay que trabajar en la prevención de los incendios”.

“Sumado a esto, el Gobierno desfinanció el sistema nacional de manejo del fuego. El Presupuesto que salió aprobado implica un 70 por ciento menos de presupuesto que en el 2023. Y uno advierte una subejecución enorme en las partidas”, afirmó.

Este ajuste “implica recortes no sólo tareas de prevención, sino en todo el año realizar cortafuegos, el corte de material que es potencialmente incendiable”. “El Gobierno no hizo nada. No se aumentó equipamiento para prevenir incendios”, denunció.

Tras lo que finalizó: “El sistema nacional está conformado por las provincias y Parques Nacionales. La administración de Parques aporta más brigadistas que el mismo sistema federal, que el Estado nacional. Y es un punto muy importante. Porque los brigadistas están siendo totalmente precarizados desde que asumió Milei”.

Fuente: Página 12