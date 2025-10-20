Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tres hechos de violencia producto del consumo de alcohol, requirieron la intervención de la policía de Tupungato

Los hechos en su mayoría fueron denunciados al 911.

El consumo excesivo de alcohol fue el denominador común entre los tres hechos, y de los mismos, quedaron detenidas cinco personas mayores de edad, todo varones.

El primero de los casos se dio en calle Belgrano y Mitre, allí dos llamados al 911 le indicaron al personal policial sobre un sujeto en estado de ebriedad, molestando a las personas que estaban en el bar de dicha intersección. Al llegar una movilidad de la UEP, el sujeto, se ofusca y comienza a agredir verbalmente a los uniformados, por lo que es reducido y trasladado a Comisaria 20 a disposición de la Oficina Fiscal.

El segundo caso se dio en callejón Mesa, donde varios llamados al 911 alertaron a personal policial sobre un problema en una familia conocida en el lugar. Cuando dos móviles de la UEP llegaron al lugar, el clima era muy hostil, se trataba de dos hermanos con antecedentes penales, uno de ellos purgando una condena de prisión domiciliaria. Al ver a los efectivos, los hermanos se ofuscaron, uno de ellos le arrojo una silla al personal policial, por lo cual fue reducido y posteriormente el otro hermano, quien lanzó golpes de puño a los efectivos. Los mismos quedaron detenidos a disposición de la Oficina Fiscal. El dosaje de alcohol por aire aspirado arrojo 0,70 y 1,54 g/L.

Finalmente, en el callejón Aguado, más de tres llamados al 911 alertaron a personal policial sobre dos hermanos en estado de ebriedad, con armas blancas, y arrojando piedras hacia las casas de sus vecinos. Al arribar al lugar, ambos masculinos enojados con la presencia policial, comenzaron a arrojar piedras a los móviles de la UEP, por lo que la rápida intervención policial, permitió la detención y el secuestro de un cuchillo. Los mismos fueron puestos a disposición de la Oficina Fiscal 20.

