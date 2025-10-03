Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tres jóvenes del Valle de Uco son los creadores de la imagen de la Vendimia 2026, fueron elegidos entre 37 propuestas

La noticia fue anunciada por el mismo gobernador Alfredo Cornejo por medio de sus redes sociales.

Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo, son oriundos de Tunuyán, y egresados del IES 9-009 de Tupungato, IES 9-010 de San Carlos y de la Universidad Champagnat. El jurado eligió la propuesta de los valletanos entre otros 37 concursantes.

El jurado estuvo integrado por Carolina Clavijo, Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle por la Subsecretaría de Cultura:. Jurados invitados especiales: Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale. Representante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo: Verónica Carbone. Representante por Universidad del Aconcagua: María Alejandra Ricciardi. Representante por Universidad Champagnat: Hernán Aníbal Gutiérrez Cedro. Representante por la Universidad de Mendoza: Leticia Fernanda Paladini. Representantes por sorteo de: Instituto Superior Manuel Belgrano, Instituto Nicolás Avellaneda, Fundación Gutenberg, Instituto Alberto Arias, Instituto de Educación Superior Tupungato: María Marta Farrás. Representante de ADIMZA (Asociación de Diseñadores de Mendoza): Susana Cabrera. Representante de Emetur: Luis Serrano. Y veedor con voz, pero sin voto, designado por la Subsecretaría: Walter Gazzo.

También estuvo presente la escribana auxiliar de Gobierno de la provincia de Mendoza, María Viviana Bruno.

Los ganadores que participaron bajo el seudónimo “mate”, recibirán como premio, la suma de seis millones de pesos.

