Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 21, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 21, 2025

logo el cuco digital

Tres jóvenes sancarlinas representarán al Valle de Uco en un torneo internacional de boxeo

Foto: gentileza Tiro Libre Deportes.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Son de La Consulta, Chacón y Eugenio Bustos.

El departamento de San Carlos vuelve a destacarse en el ámbito deportivo. En esta ocasión, tres jóvenes sancarlinas participarán en una competencia internacional de boxeo bajo la guía del reconocido profesor “Gambeta” Latorre.

Paulina Lucero, Celeste Riveros y Yuma Díaz representarán al Valle de Uco en un importante festival que se llevará a cabo en Chile. Este torneo será clasificatorio para futuros eventos de mayor nivel, con sede en Estados Unidos o Inglaterra. Las boxeadoras que logren el mejor desempeño serán seleccionadas para dar ese salto internacional.

Las deportistas fueron elegidas por el profesor Gambeta Latorre, referente indiscutido del boxeo sancarlino. Su trayectoria respalda la calidad de su trabajo: ha formado boxeadores profesionales y semiprofesionales, y desde la Escuela Municipal de Boxeo continúa impulsando a más jóvenes del departamento a crecer en esta disciplina.

En esta oportunidad, tres representantes de La Consulta, Chacón y Eugenio Bustos viajarán para llevar los colores de San Carlos y del país a un nuevo desafío internacional.

Fuente: Tiro Libre Deportes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

Detuvieron a “El monstruo” en Tupungato: había asaltado a un hombre

Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

El hombre que fue golpeado a la salida de un boliche en Tunuyán evoluciona favorablemente

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO