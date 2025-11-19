Tres jóvenes sancarlinas representarán al Valle de Uco en un torneo internacional de boxeo

Son de La Consulta, Chacón y Eugenio Bustos.

El departamento de San Carlos vuelve a destacarse en el ámbito deportivo. En esta ocasión, tres jóvenes sancarlinas participarán en una competencia internacional de boxeo bajo la guía del reconocido profesor “Gambeta” Latorre.

Paulina Lucero, Celeste Riveros y Yuma Díaz representarán al Valle de Uco en un importante festival que se llevará a cabo en Chile. Este torneo será clasificatorio para futuros eventos de mayor nivel, con sede en Estados Unidos o Inglaterra. Las boxeadoras que logren el mejor desempeño serán seleccionadas para dar ese salto internacional.

Las deportistas fueron elegidas por el profesor Gambeta Latorre, referente indiscutido del boxeo sancarlino. Su trayectoria respalda la calidad de su trabajo: ha formado boxeadores profesionales y semiprofesionales, y desde la Escuela Municipal de Boxeo continúa impulsando a más jóvenes del departamento a crecer en esta disciplina.

En esta oportunidad, tres representantes de La Consulta, Chacón y Eugenio Bustos viajarán para llevar los colores de San Carlos y del país a un nuevo desafío internacional.