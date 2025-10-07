Tres personas fueron detenidas por romper y robar bancos de una plaza en Tunuyán

El hecho sucedió en el barrio Unexpo minutos después de las en horas de la medianoche.

Personal del Centro de Monitoreo, observó por las cámaras de seguridad la presencia de tres personas, en actitud sospechosa, en el interior de la plaza del barrio Unexpo, por lo que puso en alerta a las unidades populares.

Minutos después y siempre siendo observados por el personal, estos tres sujetos comenzaron a dañar el lugar con la intención de robarse los bancos. De forma inmediata hizo arriba un móvil policial al lugar.

A los pocos metros de la plaza, efectivos de Cuerpos Especiales, lograron dar con las personas indicadas, siendo estos dos adultos y un menor de 14 años.

Estas personas al momento de la detención, tenían en su poder un carro que contenía cartones, latas y diferentes materias que en su mayoría son para reciclar y un banco de madera de fabricación casera.