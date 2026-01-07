Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 9, 2026

enero 9, 2026

Tres productos de Nestlé destinados a lactantes son retirados del mercado y Salud recomienda no consumirlos

El motivo es la presencia de una bacteria que puede ocasionar dos tipos de enfermedades.

Mediante un comunicado oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) informa a la población que la empresa Nestlé Argentina SA inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes. El Ministerio de Salud y Deportes está coordinando acciones con la ANMAT y autoridades sanitarias del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados.

El motivo es la posible presencia de una toxina llamada Cereulida. Esta es producida por la bacteria Bacillus cereus, que suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación conocida como síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas luego del consumo.

Los productos afectados son:


Productos de elaboración nacional en Provincia de Santa Fe

  • Fórmula láctea para lactantes en polvo
    Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
    Presentación: 400 g
    RNE N°: 21-114032
    RNPA N°: 21-130136
    Lotes y fechas de vencimiento:
     Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
     Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
     Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027
  • Fórmula láctea para lactantes en polvo
    Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
    Presentación: 800 g
    RNE N°: 21-114032
    RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:


 Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
 Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027
 Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
 Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027
 Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027
 Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027
 Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027
 Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Producto importado. Origen: Suiza

  • Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes
    Marca: Nestlé Alfamino
    Presentación: 400 g
    RNE N°: 00-014591
    RNPA N°: 079-00-022965
    Lote y fecha de vencimiento:
    Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027

Se recomienda a la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos, y a quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor. A su vez, ante cualquier duda, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800 999 8100 (opción 3) o por correo electrónico a servicios.alconsumidor@ar.nestle.com

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

