Tributo al Libertador en San Carlos: una jornada llena de historia, cultura y tradición

Como parte de la experiencia, los visitantes podrán adquirir y sellar el Pasaporte SanMartiniano, un símbolo de conexión con las historias y la cultura de la región.

La Municipalidad de San Carlos informó que este domingo 14 de septiembre a las 17 horas, el Museo Histórico Fuerte San Carlos, ubicado en Villa Cabecera, será escenario de una celebración especial: el Tributo al Libertador. El evento invita a la comunidad a disfrutar de una jornada única, cargada de historia, cultura y tradición.

La propuesta incluye espectáculos teatrales y artísticos que evocarán momentos clave de la gesta sanmartiniana, acompañados por degustaciones que permitirán saborear la identidad local. Además, se ofrecerán visitas guiadas al museo, brindando a los asistentes una oportunidad de conocer en profundidad el legado histórico de San Carlos.