¡Trillizos de alta! El Scaravelli lo celebró en las redes y destacaron la inversión en Neonatología

Los pequeños son de Tupungato. Primero estaban en el Hospital Lago Maggiore, luego en el Diego Paroissien y posteriormente fueron trasladados al nosocomio de Tunuyán para estar más cerca de su familia. Allí terminaron de recuperar peso y esta semana pudieron irse a su casa.

En las últimas horas se hizo viral una publicación realizada en la página del Hospital Scaravelli de Tunuyán, donde se anunció que trillizos recibieron al alta y destacando y agradeciendo el gran trabajo del equipo de neonatología del nosocomio.

El director del Hospital, Mauro Acuña, informó a El Cuco Digital que los pequeñitos, llamados Cristal, Candela y Sahir, son de Tupungato. Al haberse tratado de un embarazo de alta complejidad, los bebés nacieron en el Hospital Lagomaggiore, donde estuvieron un tiempo en la neo de dicho nosocomio porque tenían dificultad respiratoria y tenían bajo peso; a medida que fueron mejorando, pasaron a una neonatología de menor complejidad, en el Hospital Paroissin, de Maipú, allí estuvieron otros días y como siguieron mejorando, y teniendo en cuenta que la familia vive en Tupungato, “los recibimos en la neonatología de nuestros hospital, para que estuvieron más cerca”.

Seguidamente el director dijo: “Porqué se nombra todo esto, porque se ha puesto en marcha la red de descomplejización de estos pacientitos”. “Estuvieron estos bebés por tres neonatologías diferentes, de mayor complejidad a menor complejidad”.

Para su traslado se organizó un operativo del que participaron dos ambulancias, ya que los bebés estaban en incubadoras. En el nosocomio local estuvieron alojados dos semanas aproximadamente, y fueron dados de alta la semana que pasó, con más de 2 kilos cada uno. Ahora continuarán siendo controlados por Consultorios externos.

Por otra parte, también se destacó la inversión realizada en esa área del Hospital. En ese sentido, Luis López, ex director del nosocomio, compartió la alegría en sus redes sociales y dijo sobre el servicio de Neonatología: “Es el único en el Valle de Uco y no sólo en la parte pública sino también en el sector privado, por ello la importancia de mantener esta área completamente equipada. Cuando ingresé como autoridad del Hospital Regional Antonio J. Scaravelli, los prematuros “compartían” elementos indispensables, que luego compramos, dotando a cada incubadora de lo necesario”. “En 7 años reequipamos áreas esenciales y vitales del Scaravelli. Y me siento orgulloso de haber generado cambios profundos y duraderos en el hospital de todo el Valle de Uco, porque significa básicamente salvar vidas, y avanzar en mejoras concretas”.