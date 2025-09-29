Triple femicidio narco en Buenos Aires ¿Cómo sigue la causa hasta el momento?

El crimen ocurrido en Florencio Varela estremece por los niveles de crueldad, y por las implicancias narcos. Por ahora no se descartan nuevas detenciones y se continua en la búsqueda del supuesto jefe de la banda.

A cinco días del macabro hallazgo de los cuerpos mutilados de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) la causa, ahora en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza Adrián Arribas, avanza con una serie de procedimientos en busca de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J” y su ladero, Matías Agustín Ozorio. Ambos compartirían la figura de coautoría del crimen.

En tanto, se avanzó con pericias. Por ejemplo, en la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que fueron trasladadas las víctimas. Ese vehículo fue quemado -con la finalidad de borrar huellas- en las inmediaciones de la casa donde de Florencio Varela, donde las víctimas fueron sometidas a un “sufrimiento inhumano”, tal como lo definió el primer fiscal del caso, Gastón Duplaá.

Fuentes del caso indicaron que ese vehículo fue levantado por una grúa y trasladada a un predio municipal donde la DDI de La Matanza la encontró. En cuanto al VW Fox, ligado a Víctor Lázaro Sotacura, fue tomado por cámaras de seguridad y creen que él podría haber viajado el jefe de la organización y/o su ladero. El objetivo, creen, era asegurarse que el plan se cumpla.

¿Cómo llegan los investigadores a “Pequeño J” y Ozorio? Ese detalle “está plasmado en los dichos espontáneos a personal policial” cuando llegan a la casa donde se cometió la ejecución de las tres víctimas. Además, los detectives lograron comprobar por medio de su teléfono que el ladero estuvo en el lugar. Se trabaja en determinar si también estuvo en el lugar en el supuesto jefe.

Al mismo tiempo, las pericias establecieron que la casa de Florencio Varela fue el lugar del hallazgo y la escena del crimen. Vinculados a esa propiedad, fueron detenidos, Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra.

Arribas espera la resolución de análisis de celulares secuestrados y otras pruebas en reserva. Arribas, indicaron fuentes allegadas a la fiscalía, no tiene acreditado que “Pequeño J” sea el líder. Tampoco la supuesta transmisión en vivo de las mutilaciones. “Son dichos, no está probado por el momento. El video no está”, detallaron.

Este lunes debe declarar Ariel Giménez, de 29 años, quien fue contratado para cavar el pozo y sepultar a las tres jóvenes. Fue capturado cuando regresaba a su casa en Florencio Varela. Le secuestraron una pala y un parlante.

También se espera la indagatoria de Víctor Lázaro Sotacura, quien habría actuado como chofer y capturado por en Villazón (Bolivia), a pocos metros de la frontera con La Quiaca (Jujuy).

En el caso de Sotacura, se espera el resultado de un hisopado subungeal, solicitado por el fiscal Alberto Mendevil de La Quiaca, a cargo de su detención. Quieren saber si había ADN de las víctimas debajo de sus uñas. El informe será remitido a su par de La Matanza. El hombre, de doble nacionalidad peruana y argentina, tenía las manos lastimadas.

Los seis detenidos, por el momento, comparten el delito de “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. En el caso de Ozorio y Pequeño J, en el grado de autoría.

Ambos están siendo buscados por Interpol. En las últimas horas se confirmó que el supuesto jefe narco no tiene antecedentes en Argentina ni en Perú.

En tanto, el ministro Javier Alonso informó que hay otros cuatro prófugos.

Las claves del caso

El viernes 19 de septiembre de 2025, Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), convocadas a una supuesta fiesta por la que le pagarían 300 dólares a cada una, subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

A horas de la desaparición, la familia de las jóvenes realizaron la denuncia. La búsqueda tomó repercusión entre el lunes y el martes, tras la difusión del caso en medios de comunicación y redes sociales.

De acuerdo a las cámaras de seguridad y a los impactos de antena de los celulares de las víctimas, fueron llevadas a una casa ubicada en Río Jáchal y Chañar de la localidad de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

La madrugada del miércoles 24 de septiembre, la Policía bonaerense encontró los cuerpos enterrados en una fosa en el jardín de esa propiedad. Lara, Morena y Brenda habían sido torturadas y cruelmente asesinadas.

Cuatro personas vinculadas a esa vivienda fueron detenidas ese mismo día. Una pareja en la casa y otra en un hotel alojamiento. Dieron el alias de “Pequeño J”, presunto jefe de una organización narco, y de su ladero Matías Agustín Ozorio, como los autores intelectuales del crimen.

La camioneta en la que trasladaron a las tres chicas fue prendida fuego en las inmediaciones de la vivienda. Un VW Fox que habría actuado de apoyo.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que la masacre fue emitida en vivo por una red social con el fin de dar un mensaje disciplinante del jefe a los miembros de su banda. No hay rastros ni testimonios en el expediente, por el momento, que avalen esa teoría.

En los últimos días, fueron detenidos Ariel Giménez, señalado como la persona que cavó el pozo y enterró a las víctimas; y Víctor Lázaro Sotacura, quien ya había cruzado a Bolivia y sindicado como el hombre que conducía el Fox de apoyo.

