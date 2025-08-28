Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital

Triquinosis: cómo llega la enfermedad al plato y cuáles son los síntomas de alerta

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Consumir carne de cerdo forma parte de la tradición gastronómica argentina, aunque detrás de un plato mal cocido puede esconderse un peligro poco visible. La triquinosis no es un problema nuevo, pero sigue siendo una amenaza real. Prevenirla depende de pequeños gestos: cocinar bien la carne, comprar sólo en lugares habilitados y exigir controles sanitarios.

Esta enfermedad parasitaria, causada por la Trichinella spiralis, sigue registrando casos cada año a pesar de que prevenirla resulta sorprendentemente sencillo.

El problema suele originarse en la cría y la faena familiar de cerdos o en la elaboración casera de chacinados y embutidos ─como salames, jamones y longanizas─ sin control sanitario. También puede transmitirse por consumir carne de jabalí u otros animales salvajes infectados.

¿Cómo llega la enfermedad al plato?

El cerdo contrae el parásito al ser alimentado en basurales o con desperdicios contaminados, donde proliferan roedores. Si esa carne infectada se consume cruda, mal cocida o sólo salada o ahumada (procedimientos que no matan al parásito), las larvas pasan al organismo humano para alojarse en los músculos.

Por eso, la regla de oro es simple pero clave: cocinar completamente la carne hasta que deje de estar rosada y se torne gris o blanca.

Qué debemos exigir como consumidores

Comprar siempre en comercios habilitados y exigir productos con etiquetas y rótulos oficiales.

Revisar que los embutidos y los chacinados tengan un sello de inspección y provengan de empresas autorizadas.

Si se compra un animal entero, verificar que tenga el sello sanitario que certifica que fue faenado y controlado.

Evitar totalmente la compra de productos en puestos callejeros o venta ambulante, ya que no tienen control bromatológico.

Síntomas que alertan

Tras ingerir carne infectada, los síntomas pueden aparecer entre los ocho y los 15 días:

Fiebre y dolores musculares

Hinchazón de párpados

Diarrea, vómitos y dolor abdominal

Malestar general y debilidad

Un diagnóstico precoz permite aliviar los síntomas, aunque no existe un tratamiento que elimine las larvas una vez que invaden los músculos. Los quistes pueden permanecer durante años y generar dolores crónicos.

Responsabilidad en los criaderos

 

En el campo, la prevención también implica buenas prácticas:

Alimentar a los cerdos con alimentos seguros, nunca con restos de comida o basura.

Mantener la limpieza y controlar la presencia de roedores.

Realizar el análisis obligatorio de entrañas en cada faena doméstica: una muestra enviada a laboratorio permite descartar la presencia del parásito.

Si el análisis da positivo, se debe eliminar por completo la res contaminada.

En síntesis, la triquinosis no es un problema nuevo, pero sigue siendo una amenaza real. Prevenirla depende de pequeños gestos: cocinar bien la carne, comprar únicamente en lugares habilitados y exigir controles sanitarios.

Un consumo responsable no sólo cuida la salud propia, sino que también protege a toda la comunidad.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Tunuyán: 26 nuevos beneficiarios recibieron maquinarias y herramientas del programa municipal

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO