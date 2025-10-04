Facebook X-twitter Youtube Instagram

Triste noticia: falleció el hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta

Tras la caída el hombre había sufrido fracturas en ambas muñecas, fractura de cráneo, colapso en el pulmón, fractura de pelvis y fractura en la columna, presentando politraumatismos graves.

Este viernes a las 14:00 horas ocurrió un accidente laboral en La Consulta, precisamente en calle Calderón, donde un hombre de 61 años sufrió una caída desde un techo. Según se informó, el trabajador se encandiló, perdió el equilibrio y cayó de cabeza hacia la base de la obra.

Lee la siguiente noticia para más información: https://www.elcucodigital.com/video-asi-fue-el-traslado-del-hombre-que-sufrio-un-accidente-laboral-en-la-consulta-el-helicoptero-debio-aterrizar-en-un-descampado/

La víctima fue trasladada del Hospital Tagarrelli al Hospital Central en un helicóptero. Tristemente, en horas de la tarde, según informaron fuentes policiales a El Cuco Digital, el hombre llamado Juan Delgado falleció.

Leer: https://www.elcucodigital.com/un-obrero-se-accidento-en-la-consulta-y-sera-trasladado-en-helicoptero-al-hospital-central/

