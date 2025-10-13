Tristeza en el mundo del arte, murió Diane Keaton figura del cine mundial

Durante más de cincuenta años construyó una carrera que la llevó a ganar un óscar como Mejor Actriz

La actriz Diane Keaton, una de las figuras más emblemáticas y singulares de Hollywood, murió a los 79 años en California, según confirmó su familia a la revista People. No se brindaron detalles sobre las causas de su muerte y sus allegados solicitaron privacidad para atravesar el duelo. La noticia marca el final de una trayectoria que dejó una huella profunda en el cine estadounidense.

Nacida como Diane Hall en Los Ángeles en 1946, Keaton construyó una carrera que se extendió por más de medio siglo. Su irrupción en la gran pantalla se produjo en los años setenta, cuando interpretó a Kay Adams, pareja de Michael Corleone, en El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola. Su actuación, contenida y precisa, le otorgó un lugar propio en un universo cinematográfico dominado por figuras masculinas.

En 1977 alcanzó su consagración definitiva con Annie Hall, dirigida por Woody Allen. Su interpretación le valió el Óscar a Mejor Actriz y definió un estilo que trascendió lo actoral, convirtiéndola también en un referente cultural. Su mezcla de frescura, vulnerabilidad y sofisticación la convirtió en una presencia inconfundible para varias generaciones de espectadores.

