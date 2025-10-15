Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

La pérdida de Gacrciela Tuliz causa profundo dolor en el departamento de San Carlos.

Durante muchos años desempeñó su labor en el Centro de Salud de La Consulta, donde supo ganarse el cariño de la gente. Perteneciente a una familia muy reconocida del distrito de La Consulta, hoy la despiden familiares, amigos y distintos organismos y organizaciones de los cuales ha formado parte.

Se pudo saber, que Graciela se encontraba de viaje y sufrió una descompensación, lo que causó el fallecimiento. Su pérdida causa conmoción y se multiplican las muestras de afecto y respeto en redes sociales.