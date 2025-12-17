Trump ordena el bloqueo a barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela

El conflicto entre ambos países ha subido su escalada a partir de esta última decisión del gobierno de Estado Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este martes “el bloqueo total y completo” de entrada y salida de Venezuela de barcos petroleros sancionados.

“Ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social, al tiempo que anunció que el Gobierno venezolano ha sido “designado como una organización terrorista”.

El mandatario acusó a Caracas, sin aportar pruebas concretas, de utilizar “el petróleo de yacimientos robados para financiarse a sí mismo, el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros”.

Según Trump, “la débil e ineficaz” Administración de Joe Biden permitió que “extranjeros ilegales” y “delincuentes” ingresaran en EE.UU., por lo que están siendo “devueltos a un ritmo acelerado”. En ese sentido, insistió en que Washington “no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen” a su país, ni tampoco que “un ‘régimen hostil’ se apodere” de petróleo que él reclama como estadounidense, pese a que se encuentra localizado en territorio venezolano.

En medio de la escalada de agresiones estadounidenses contra Venezuela, Washignton anunció la semana pasada la incautación de un buque petrolero en las costas venezolanas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó la acción como un “acto de piratería” que “viola flagrantemente todo el derecho público internacional”.

“No nos vamos a rendir”

Esta misma jornada, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró que, pese a la prolongada agresión estadounidense, su país derrotará “a la oligarquía y al imperialismo en cualquier circunstancia”.

“Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión multidimensional que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petróleo y que tiene múltiples formas de acción. Venezuela, ¿que ha demostrado? […]. Que Venezuela es un país fuerte, que tiene un poder verdadero. Y hemos demostrado que estamos preparados para seguir nuestra marcha. Y, es más: que estamos preparados para acelerar la marcha de una revolución profunda que le dé el poder al pueblo, completa y definitivamente”, aseveró en una alocución.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó el pasado viernes que su país no renunciará en ninguna circunstancia a la defensa de su soberanía.

“El Gobierno de EE.UU. debe saber que nosotros no nos vamos a rendir. Es un imposible histórico para nosotros rendirnos, después de las lecciones de historia que tenemos, que nos han dado nuestros libertadores y libertadoras”, advirtió el alto funcionario en un discurso televisado.

La agresión de EE.UU. en el Caribe, en síntesis

Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operación Lanza del Sur, con el propósito oficial de “eliminar a los narcoterroristas” del hemisferio occidental y “proteger” a EE.UU. “de las drogas que están matando” a sus ciudadanos. Asimismo, Trump ha afirmado que, a estos efectos, en breve lanzará agresiones “en tierra”.

Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

Asalto a buque petrolero: en una escalada de las acciones violentas de EE.UU. en la región, militares estadounidenses asaltaron un buque petrolero en costas venezolanas. Caracas catalogó el hecho como un “robo descarado” y un “acto de piratería internacional”. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó la situación de “acto absolutamente criminal e ilegal” y acusó a la Casa Blanca de actuar “como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz”.

Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado, sin presentar evidencias, al mandatario venezolano de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un “cambio de régimen” para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela. “Se les cayó la máscara, el narcotráfico es ‘fake news’, es el petróleo que se lo quieren robar”, expresó tras el asalto del tanquero con crudo venezolano en aguas caribeñas.

Falta de sustento: la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como “ejecuciones sumarias” que violan el derecho internacional.

