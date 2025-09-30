Trump y Netanyahu establecen un acuerdo para terminar con el conflicto en Gaza

El acuerdo funciona como un ultimátum para el grupo Hamas y para el pueblo palestino que sufre un genocidio por parte de Israel.

El presidente Trump dijo que Israel tendría luz verde para “terminar el trabajo” si Hamás se negaba a aceptar el acuerdo de alto el fuego.

El presidente Trump presentó el lunes su plan de alto el fuego en Gaza como un acuerdo histórico para lograr la paz tras dos años de violencia catastrófica. Pero, en realidad, fue más bien un ultimátum a Hamás.

Junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el Sr. Trump reveló una propuesta con la que ambos habían acordado. Si Hamás se niega a hacer lo mismo, afirmó el Sr. Trump, Estados Unidos permitirá que Israel haga lo que tenga que hacer.

“Israel tendría todo mi apoyo para terminar la tarea de destruir la amenaza de Hamás”, dijo Trump, quien según el plan se convertiría en el presidente temporal de una junta a cargo de la reurbanización de Gaza.

La aparición conjunta de Trump y Netanyahu en la Casa Blanca fue una clara muestra de unidad en un momento en el que Trump ha mostrado signos de frustración con el primer ministro israelí y en el que gran parte del mundo se ha horrorizado por la continuación de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, que ha matado a decenas de miles de palestinos.

Pero no estaba garantizado que Hamás accediera a sus demandas.

El plan estadounidense contiene disposiciones que Hamas ha dicho públicamente que no aceptará, como su salida del poder y el desarme, lo que deja incierto el futuro de la propuesta y aumenta la posibilidad de que Israel intensifique su campaña militar en el enclave, con el pleno apoyo de Estados Unidos.

“Cuando se trata de este plan, nadie se comunicó con nosotros ni fuimos parte de las negociaciones al respecto”, dijo Taher al-Nounou, un alto funcionario de Hamas, en una entrevista televisada.

La propuesta exige un alto el fuego inmediato, tras el cual Hamás tendría 72 horas para devolver a todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos. A cambio, Israel liberaría a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, además de a 1.700 gazatíes detenidos tras la masacre del 7 de octubre de 2023.

Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamas que desmantelen sus armas recibirán amnistía.

Cabe destacar que la propuesta no dice nada concreto sobre una vía hacia la creación de un Estado palestino. Si bien reconoce la creación de un Estado como la aspiración del pueblo palestino, solo afirma que, mientras se reconstruye Gaza y cuando el programa de reforma de la autoridad se lleve a cabo fielmente, podrían finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la creación de un Estado.

Hamás tendría que aceptar no desempeñar ningún papel en el gobierno de Gaza en el futuro. Y aunque Israel retiraría gradualmente sus fuerzas dentro de la Franja de Gaza, mantendría una amplia zona de seguridad dentro de las fronteras de Gaza «en el futuro previsible», afirmó el Sr. Netanyahu.

Elliott Abrams, investigador principal de estudios de Medio Oriente en el Consejo de Relaciones Exteriores que trabajó para tres presidentes republicanos, incluido Trump, dijo que la campaña militar de Israel había puesto a Hamas en una posición tan debilitada que sus líderes podrían tener que aceptar el acuerdo para salvar sus propias vidas.

Habría sido razonable que Hamás dijera: ‘Miren el creciente aislamiento y la condena de Israel. Tendrán que parar pronto’», dijo el Sr. Abrams. «Pero Trump eliminó esa posibilidad hoy. Ahora no tendrán que parar. Esto realmente los acorrala».

El Sr. Netanyahu proclamó que la propuesta «logra nuestros objetivos bélicos». Y afirmó que determinaría si Hamás cumplía o no con el acuerdo.

“Si Hamás rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo aceptara y luego hiciera todo lo posible por contrarrestarlo, Israel terminaría el trabajo por sí solo”, dijo Netanyahu. “Esto se puede hacer por las buenas o por las malas”.

Los dos líderes inicialmente habían planeado responder preguntas de la prensa, pero finalmente no lo hicieron. El momento recordó la comparecencia de Trump con el presidente ruso, Vladimir Putin, el mes pasado en Alaska, donde buscó un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania. Trump y Putin comparecieron ante la prensa sin llegar a un acuerdo y declinaron responder preguntas.

Si bien el plan estadounidense le da a Netanyahu mucho de lo que quiere, también muestra que Trump se ha alejado de su propuesta de principios de este año de obligar a los palestinos a abandonar Gaza como parte de un plan de reurbanización.

Según Trump, la última propuesta alentaría a los palestinos a permanecer en la Franja de Gaza y les ofrecería “la oportunidad de construir una Gaza mejor”.

“Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen irse serán libres de hacerlo y de regresar”, afirma la propuesta. “Alentaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor”.

Aun así, el plan —incluso si Hamás lo aceptara— deja muchos interrogantes e involucraría profundamente a Estados Unidos.

Gaza sería gobernada por un comité llamado “Junta de Paz”, presidido por Trump y que se encargaría de su reconstrucción.

Tal acuerdo implicaría “algo de trabajo extra”, dijo Trump, “pero es tan importante que estoy dispuesto a hacerlo”.

El Sr. Trump ha destacado durante mucho tiempo el valor potencial de las propiedades costeras de Gaza, y lo volvió a hacer el lunes, lamentando el hecho de que Israel haya permitido a los palestinos tener el control de la tierra.

«Como agente inmobiliario, quiero decir, renunciaron al océano», dijo, y añadió: «Renunciaron al océano. Me pregunté: ‘¿Quién haría este trato?’».

Otros miembros de la «Junta de Paz» incluirían al ex primer ministro británico Tony Blair. Dicha junta gobernaría Gaza hasta determinar que la Autoridad Palestina se ha reformado lo suficiente como para asumir el control, según el plan.

“Ha creado un plan de paz que, si Hamás lo aceptara en principio, requeriría un impulso extraordinario por parte de Estados Unidos”, declaró Aaron David Miller, exfuncionario del Departamento de Estado durante muchos años y actual analista de Oriente Medio en el Fondo Carnegie para la Paz Internacional. “Cada punto será negociado a muerte”.

El Sr. Miller dijo que le impactó que la propuesta de paz pareciera depender tanto del papel del presidente. «Trump se comprometió a algo que creo que requerirá una extraordinaria participación y supervisión estadounidense, y se ha convertido en el monitor clave», dijo el Sr. Miller.

“Este no es un acuerdo de alto el fuego desechable”, añadió. “Es un acuerdo completo, y en la cima de este acuerdo se encuentra Donald Trump”.

Fuente: NODAL